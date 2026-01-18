對格陵蘭的執念！川普關稅威脅歐親密盟友 凸顯關稅「沒有最後版本」

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普對格陵蘭的執念，讓他又使出新手段對歐洲施壓！川普19日晚宣布要對丹麥在內的八個國家加徵10%關稅，並稱將在6月升至25%，理由是不滿這些國家將在格陵蘭進行象徵性的北約軍演。

分析指，川普這項舉動再次向歐洲與其他地區的領導者賞了一記巴掌，讓他們了解到「任何協議都不算數，永遠沒有最後版本」。

美國總統川普對盟友課關稅的舉動讓他們了解到「任何協議都不算數，永遠沒有最後版本」。（圖／翻攝自X平台 @lechochretien）

對關稅威脅北歐成員國8國

美媒17日報導，川普的關稅措施將適用於丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭。同時，格陵蘭與丹麥各地也爆發抗議活動，強烈反對任何美國控制格陵蘭的行為。

這些被川普用關稅威脅的國家，其中一些是美國最長久的盟友，且全數為北約成員，他們僅表示將派出數十名士兵前往格陵蘭參與聯合演習，就遭遇川普嚴厲反擊。

拿關稅威脅親密盟友已是巨大羞辱

報導指，雖然這些關稅未必會實施，但川普拿關稅來威脅歐洲國家這個舉動，已是美國親密盟友的羞辱，也等同踐踏了才六個月前、和川普在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）度假村促成的美歐貿易協議。

歐洲成為川普目標的國家迅速反擊。英國首相施凱爾（Keir Starmer）痛批關稅威脅「完全錯誤」，法國總統馬克宏稱之為「不可接受」，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）則表示，瑞典不會接受「勒索」。

一名歐洲資深立法者呼籲暫停7月與川普達成的美歐貿易休戰協議；另據一名知情人士透露，歐盟各國大使將於18日會面，討論下一步行動。

這封關稅「通牒」同時凸顯川普第二任期的幾項新教訓：「沒有任何議題不能談判、盟友關係受到懷疑、而權力與槓桿才是王道。」

大西洋理事會國際經濟主席利普斯基（Josh Lipsky）表示，「那些以為第二年會是關稅穩定期的人，現在應該看清楚，這看起來和第一年幾乎一模一樣。」利普斯基說：「歐洲將會一致反擊，原因有二：第一，歐洲在格陵蘭議題上的團結；第二，歐洲已為坦伯利協議付出相當大的政治代價。」

自由派智庫卡托研究所（Cato Institute）的貿易分析師林西科姆（Scott Lincicome）說，「我們談的不是伊朗，而是丹麥」，並補充說此舉將激怒「很多人」。

歐盟打算暫停與美的貿易協議

目前歐盟立法者正準備暫停批准歐盟與美國之間的貿易協議。

歐洲議會最大政治團體「歐洲人民黨」（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）17日表示，與美國達成協議已不再可能。

韋伯在社群媒體發文指出：「歐洲人民黨支持歐盟—美國貿易協議，但鑑於川普針對格陵蘭的威脅，目前不可能批准。」他還稱，歐盟同意調降「美國產品」關稅的安排「必須暫停」。

這項歐盟—美國貿易協議由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年夏天與川普敲定，部分內容已開始實施，但仍需歐洲議會正式點頭。若歐洲人民黨議員與偏左派政治團體聯手，極可能取得足夠票數，延宕甚至阻止協議通過。

該協議規定，美國對多數歐盟商品課徵15%的關稅，作為交換，歐盟承諾取消對美國工業品及部分農產品的關稅。范德賴恩身為歐盟貿易談判的主責者，當初拍板此協議，目的在於避免與川普爆發全面貿易戰。

美議員敦促川普「關掉威脅打開外交」

共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）與民主黨參議員夏欣（Jeanne Shaheen）發表聯合聲明，敦促川普政府「關掉威脅，打開外交」。

參議院北約小組的共同主席寫道：「繼續走這條路，對美國不利、對美國企業不利、也對美國盟友不利。」

報導，目前仍不清楚川普是否真的會認真考慮入侵格陵蘭，儘管他一再保留動武選項。川普其中一名高級官員16日晚間在福斯新聞表示，歐洲長期搭美國便車，格陵蘭的命運應該取決於誰有能力保護它。儘管格陵蘭作為丹麥的一部分，若遭敵對勢力攻擊，理論上可能觸發北約的集體防禦條款（第五條），並引發美國回應。

川普政府堅稱丹麥守不好格陵蘭

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）表示：「丹麥是一個小國，經濟小、軍力也小，無法保衛格陵蘭，要控制一塊領土，你必須能防衛它、改善它、居住在那裡。丹麥在這三項測試中全都失敗了。」

歐盟執委會發言人希珀（Anita Hipper）本周表示，由於格陵蘭是丹麥的一部分，「原則上也受《歐盟條約》第42.7條的共同團結條款保護」。

因此，北約成員國如今正面臨來自同一陣營成員的經濟壓力，被迫支持以武力奪取領土，即使以川普公然標榜的交易式外交標準來看，這也是極為罕見的發展。

迄今為止，歐洲領袖大多試圖透過妥協與交易來安撫川普，避免正面對抗，特別是在努力維持美國對烏克蘭的軍事與情報支持、以抵禦俄羅斯侵略的背景下。

但格陵蘭的動作，可能改變歐盟的盤算。

林西科姆指出，「盟友先前認為，安撫川普、息事寧人，比升高衝突來得好，這樣能給企業與投資人帶來確定性，但現在很清楚，這種想法是錯的。到目前為止，唯一真正讓川普退讓的政府是中國，而他們是透過相當強硬的報復行動做到的。」

