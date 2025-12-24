對標六都福利補齊不足 陳亭妃：台南一項一項做到位





面對人口結構快速變化與城市競爭加劇，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃表示，福利政策不能只談方向，更要攤開比較、逐項檢視。她強調，台南作為直轄市，市民應享有與其他五都相當的照顧水準，未來市政目標很清楚，就是「對標六都，把台南不足的部分，一項一項做到位」。

陳亭妃指出，近年來六都在長者、青年、育兒與婦女政策上，已逐步建立較完整的支持體系，以長者照顧為例，其他直轄市多已制度化提供重陽禮金、敬老卡使用點數，並針對帶狀疱疹疫苗提供補助，協助長輩降低健康風險；相較之下，台南在相關制度與補助範圍上，多個面向仍存在落差，必須誠實面對、清楚列出，才能真正改善。

在長者照顧方面，陳亭妃表示，六都多已建立制度化的重陽禮金分級制度，並搭配敬老卡點數，提供交通、醫療與生活使用；同時，也有城市針對高齡族群提供帶狀疱疹疫苗補助，降低長者健康風險。相較之下，台南在重陽禮金制度化、敬老卡使用彈性，以及疫苗補助完整性上，仍有明顯補強空間。未來市政規劃，將以六都現行標準為基準，逐項檢視並補齊。

在青年政策方面，陳亭妃直言，這是目前台南與其他直轄市差距最清楚的一環。她指出，台北、新北、桃園、台中與高雄，皆已設立青年局或專責青年事務單位，統籌青年就業、創業、租屋、公共參與與國際交流政策；但台南至今仍缺乏單一整合窗口，青年需求分散在不同局處，政策難以形成合力。

她強調，未來將成立具實權的「青年局」，整合青年就業媒合、青創輔導、租屋支持與職涯發展資源，讓青年政策不再零散，而是成為市政核心的一環。

在居住與租屋支持方面，陳亭妃指出，六都多已在中央租屋補貼之外，搭配地方加碼制度，並依單身、新婚、有子女及經濟弱勢等不同族群，提供差異化支持；台南目前地方加碼與制度設計仍不足，未來將清楚對標六都，補齊地方層級的租屋支持，減輕青年與家庭居住壓力。

在育兒與家庭支持方面，陳亭妃表示，從中央到六都已逐步建立從孕期、生育、托育到學齡前的完整支持體系，包括生育補助、托育補助、學費減免與地方加碼津貼；台南未來也將以「六都齊」為目標，逐項盤點托育、學費與育兒補助差距，設定明確補齊方向與節奏。

在婦女與健康政策方面，陳亭妃指出，部分直轄市已提供凍卵補助、產檢加碼與婦女健康檢查支持，讓女性在不同人生階段有更穩定的後盾。台南未來也應依照六都現行制度，逐步補齊婦女健康與生育支持政策。

陳亭妃強調，這次攤開六都福利政策比較，不是為了做表面數字競賽，而是要讓市民清楚知道，台南未來要補什麼、怎麼補、補到哪裡。

陳亭妃表示，福利不是口號，而是制度。只要台南與六都存在落差，就應列為市政優先事項，一項一項完成，讓台南真正成為一座對長者友善、對青年有希望、對家庭有支持、對婦女有關心、對幼兒有照護的城市。

