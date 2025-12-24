對標六都 陳亭妃要補足福利落差

陳亭妃24日提出福利政見，保證將補足台南與其他直轄市的落差。(陳亭妃服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

面對人口結構快速變化與城市競爭加劇，民進黨台南市長參選人陳亭妃立委，二十四日提出福利政策政見，她認為不能只談方向，更要攤開比較、逐項檢視，台南市民應享有與其他五都相當的照顧水準，未來市政目標為「對標六都，把台南不足的部分，一項一項做到位」。

陳亭妃指出，近年來六都在長者、青年、育兒與婦女政策上，已逐步建立較完整的支持體系，以長者照顧為例，其他直轄市多已制度化提供重陽禮金、敬老卡使用點數，以及帶狀泡疹疫苗補助，台南仍存在落差，必須切實改善。

在長者照顧方面，六都已建立重陽禮金分級制度，搭配敬老卡點數，提供交通、醫療與生活使用，相較之下，台南仍有明顯補強空間。

在青年政策方面，陳亭妃直言這是台南與其他直轄市差距最清楚的一環，台北、新北、桃園、台中與高雄皆已設立青年局或專責青年事務單位，台南仍缺乏單一整合窗口，未來將成立具實權的「青年局」，整合青年就業媒合、青創輔導、租屋支持與職涯發展資源，讓青年政策能成為市政核心。

在居住與租屋支持方面，六都多已在中央租屋補貼之外，搭配地方加碼制度，並依單身、新婚、有子女及經濟弱勢等族群，提供差異化支持。

在育兒與家庭支持方面，六都逐步建立從孕期、生育、托育到學齡前的支持體系，包括生育補助、托育補助、學費減免與加碼津貼，還有凍卵補助、台南將逐項盤點補強。