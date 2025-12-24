對標六都 陳亭妃：台南福利將補齊不足

陳亭妃指出，針對福利政策，將對標六都，把台南不足補齊、到位。（圖：陳亭妃提供）

民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃今（24）日針對台南福利政策提出政見，她表示，福利政策不能只談方向，更要攤開比較、逐項檢視。她強調，台南作為直轄市，市民應享有與其他五都相當的照顧水準，未來市政目標很清楚，就是「對標六都，把台南不足的部分，要一項一項做到位」。

陳亭妃指出，近年來六都在長者、青年、育兒與婦女政策上，已逐步建立較完整的支持體系，相較之下，台南在相關制度與補助範圍上，多個面向仍存在落差，必須誠實面對、清楚列出，才能真正改善。

在長者照顧方面，陳亭妃表示，六都多已建立制度化的重陽禮金分級制度，並搭配敬老卡點數，提供交通、醫療與生活使用，也有城市針對高齡族群提供帶狀疱疹疫苗補助，降低長者健康風險。而台南在重陽禮金制度化、敬老卡使用彈性，以及疫苗補助完整性上，仍有明顯補強空間。

在青年政策方面，陳亭妃直言，這是目前台南與其他直轄市差距最清楚的一環。她指出，台北、新北、桃園、台中與高雄，皆已設立青年局或專責青年事務單位，統籌青年就業、創業、租屋、公共參與與國際交流政策；但台南至今仍缺乏單一整合窗口，青年需求分散在不同局處，政策難以形成合力。

她強調，未來將成立具實權的「青年局」，整合青年就業媒合、青創輔導、租屋支持與職涯發展資源，讓青年政策不再零散，而是成為市政核心的一環。

在居住與租屋支持方面，陳亭妃指出，六都多已在中央租屋補貼之外，搭配地方加碼制度，並依單身、新婚、有子女及經濟弱勢等不同族群，提供差異化支持；台南目前地方加碼與制度設計仍不足，未來將清楚對標六都，補齊地方層級的租屋支持，減輕青年與家庭居住壓力。

在育兒與家庭支持方面，陳亭妃表示，從中央到六都已逐步建立從孕期、生育、托育到學齡前的完整支持體系，包括生育補助、托育補助、學費減免與地方加碼津貼；台南未來也將以「六都齊」為目標，逐項盤點托育、學費與育兒補助差距，設定明確補齊方向與節奏。

在婦女與健康政策方面，陳亭妃指出，部分直轄市已提供凍卵補助、產檢加碼與婦女健康檢查支持，讓女性在不同人生階段有更穩定的後盾。台南未來也應依照六都現行制度，逐步補齊婦女健康與生育支持政策。（陳婉玲報導）