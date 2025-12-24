對標6都補齊不足 陳亭妃：台南福利要一項一項做到位 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

面對人口結構快速變化與城市競爭加劇，民進黨台南市長參選人、民進黨立委陳亭妃主張台南福利政策必須「對標6都」，攤開比較，市民理應享有與其他5都相當的照顧水準，未來市政將聚焦長者、青年、居住、育兒與婦女政策，針對目前存在的制度落差，一項一項補齊做到位，讓福利成為看得見、用得到的城市基礎。

陳亭妃指出，近年來6都在長者、青年、育兒與婦女政策上，已逐步建立較完整的支持體系，以長者照顧為例，其他直轄市多已制度化提供重陽禮金、敬老卡使用點數，並針對帶狀疱疹疫苗提供補助，協助長輩降低健康風險；相較之下，台南在相關制度與補助範圍上，多個面向仍存在落差，必須誠實面對、清楚列出，才能真正改善。

「青年政策是目前台南與其他直轄市差距最清楚的一環。」陳亭妃直言，台北、新北、桃園、台中與高雄，皆已設立青年局或專責青年事務單位，統籌青年就業、創業、租屋、公共參與與國際交流政策；但台南至今仍缺乏單一整合窗口，青年需求分散在不同局處，政策難以形成合力。她強調，未來將成立具實權的青年局，讓青年政策不再零散，而是成為市政核心的一環。

在居住與租屋支持方面，陳亭妃指出，6都多已在中央租屋補貼之外，搭配地方加碼制度，並依單身、新婚、有子女及經濟弱勢等不同族群，提供差異化支持；台南目前地方加碼與制度設計仍不足，未來將清楚對標6都，補齊地方層級的租屋支持，減輕青年與家庭居住壓力。

在育兒與家庭支持方面，陳亭妃表示，從中央到6都已逐步建立從孕期、生育、托育到學齡前的完整支持體系，包括生育補助、托育補助、學費減免與地方加碼津貼；台南未來也將以「6都齊」為目標，逐項盤點托育、學費與育兒補助差距，設定明確補齊方向與節奏。

在婦女與健康政策方面，陳亭妃指出，部分直轄市已提供凍卵補助、產檢加碼與婦女健康檢查支持，讓女性在不同人生階段有更穩定的後盾。台南未來也應依照6都現行制度，逐步補齊婦女健康與生育支持政策。

「福利不是口號，而是制度。」陳亭妃強調，這次攤開6都福利政策比較，不是為了做表面數字競賽，而是要讓市民清楚知道，台南未來要補什麼、怎麼補、補到哪裡。她說，只要台南與6都存在落差，就應列為市政優先事項，一項一項完成，讓台南真正成為一座對長者友善、對青年有希望、對家庭有支持、對婦女有關心、對幼兒有照護的城市。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

