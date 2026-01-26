對比知名運動員領億元！ 霍諾德赤手爬101生死一線酬勞曝：少到令人難為情
美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成為全球首位赤手攻頂台北101的第一人。這場驚心動魄的挑戰透過Netflix向全球直播，將台灣地標推向國際。然而，根據娛樂網站TMZ引述《紐約時報》的報導，霍諾德近日受訪時竟語出驚人地透露，這次攀登101所獲得的酬勞「少到令人難為情」。即便他在508公尺的高空搏命演出，但這份報酬若與主流職業運動員動輒數百萬美元的合約相比，顯得極其微不足道。
根據紐時報導，霍諾德在攀岩界的收入與其冒險的危險程度似乎不成正比。霍諾德這次攀登的酬勞大約落在「6位數美元中段」，換算台幣約在1500萬至2000萬元之間。雖然對一般人而言是筆巨款，但考慮到這是一場「一旦失足就沒命」的玩命直播，且身為全球頂尖極限運動員，這樣的身價確實讓不少粉絲感到意外，也再次掀起大眾對非主流運動專業價值的討論。
攀登大樓不為金錢誘惑 霍諾德：只要大樓同意我免費也爬
儘管對於報酬有限感到坦然，霍諾德堅定地表示，金錢從來不是他攀登的原始動力。他向《紐約時報》透露，事實上只要能取得大樓方的許可與同意，即便完全沒有任何酬勞，他依然會選擇進行這次挑戰。霍諾德直言：「如果沒有電視節目，而大樓允許我去做的話，我還是會去，因為我知道自己做得到，而且做了會很棒。」
6位數美金難買神級技術 網熱議：大神的境界不是錢能衡量
消息曝光後，網路上對霍諾德的報酬也有兩極討論。不少網友認為，能看見他與101這座美麗建築結合，本身就是無價的藝術。而霍諾德在台北101頂端的自拍照更是在社群瘋傳，連擁有3.5億粉絲的「美國第一網紅」金卡戴珊，都在IG限動轉發自己在電視前看霍諾德徒手攀登台北101的照片。
而霍諾德對在台灣英雄般的待遇與民眾的熱情回饋，似乎遠比銀行帳戶裡的數字更讓他感到富足。他甚至幽默地提到，這次挑戰非常「家庭友善」，爬完還能跟女兒視訊講電話，晚上更捨棄原本想吃的Buffet自助餐，改成去鼎泰豐吃小籠包，進行了非常「台灣在地」的慶功宴。
