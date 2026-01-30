對比西班牙S-80！彭華幹看海鯤號首度潛航測試：意義重大、不必計較研發時程延遲

台灣首艘國造潛艦海鯤號29日在高雄外海首度進行潛航測試。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台灣國造潛艦原型艦「海鯤號（SS-711）」29日完成首次潛航測試，下潛深度50公尺，歷時約8小時後安全返港，順利驗證動力系統、聲納及水下計程儀等關鍵項目。這重要測試象徵台灣國防自主邁出關鍵一步，資深媒體人彭華幹更強調其重大意義，呼籲勿過度計較研發時程延遲，並以西班牙S-80型潛艦為例，指出先進國家同樣面臨技術困境。

彭華幹在社群平台發文表示，海鯤號的首次潛航測試「完成動力、聲納與水下計程儀三項測試，正式踏出第一步」，讓許多關注者和軍事迷鬆一口氣。他回憶1998年曾登上剛從荷蘭引進的「海虎號（SS-794）」潛艦，當時國防部罕見邀請軍事記者親身體驗，雖無法拍照但仍「與有榮焉」。彭華幹指出，海鯤號歷經千呼萬喚後成功完成潛航測試，雖然有「異見者」詬病海鯤號進度拖延，但客觀辯解：「根本不理解潛艦這種非常特殊的作戰系統，它能遭遇到的技術困境，經常是意想不到的」。

彭華幹特別舉西班牙S-80型潛艦為例，強調先進國家問題不比台灣少。西班牙S-80型潛艦於2010年開始建造，原設計排水量2240噸，但因工程師小數點計算錯誤導致超重100噸，專家警告「可以沈下去，但不一定浮得起來」。西班牙無法拆船重來，只好異想天開將艦體從70公尺延長至80公尺，排水量躍升至3000噸，成為全球最重的柴電潛艦。隨之而來的問題是，原母港卡塔赫納（Cartagena）軍港碼頭容不下這艘潛艇，西班牙再斥資1600萬歐元（約新台幣5.7億元）擴建碼頭。歷經13年漫長修改，並在美國技術協助下，首艦「伊薩克佩爾號」（Isaac Peral S81）終於在2023年成軍，工程款高達749億新台幣，是原計畫兩倍。彭華幹因此呼籲，「不要計較海鯤號延遲時程多久又多久，那實在沒有太大意義」。

彭華幹同時點出海鯤號的未來挑戰，他認為在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）完整整合武器與射控系統前，海鯤號僅是「無牙老虎」。其大殺器為美製MK-48重型魚雷，直徑533毫米，公認靈敏、殺傷力強大，可貫穿巡洋艦級萬噸船艦，是美國海軍稱霸世界的利器，但驗證時程可能需兩年以上。他質疑，為何海軍最新「大武號（ASR-571）」救難艦未隨行護航？該艦是唯一配備潛水鐘的載具，可在100公尺內救援，「海軍面對可能的意外，是這麼漫不經心嗎？」，直言「匪夷所思」！

此外，彭華幹表示，相信海軍與台船有詳細拍攝團隊紀錄下潛與上浮細節，這是歷史性一刻，專業人士應注意數據、現象、姿態及操控連線等資訊。但他遺憾台灣在高速攝影與水下機器人團隊方面，仍無法媲美美國或日本海軍的先進匠心。彭華幹樂觀表示，至少還需20次以上測試，「不必催促」，期待海鯤號有朝一日成為「水下魅影，敵人喪膽的利器」。

海鯤號自2017年3月啟動設計，2020年11月開工，2023年9月命名下水，2025年6月首次浮航測試，至今工期約5年2個月。台船公司表示，與全球新一級潛艦相比，海鯤號工期偏快、經費未偏高，受國際環境與中國打壓影響，仍克服萬難逐步推進。測試成功後，海鯤號將循序漸進進行深水潛航，預計6月交艦海軍，強化台灣海域防衛能力。彭華幹文末以「萬般祝福，再接再厲！」為海鯤號打氣，呼應各界期待。

