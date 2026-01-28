對比高市早苗解散國會賭政治生命 藍委酸賴清德選輸翻桌

日本宣布解散國會，全體國會議員全面改選，各政黨重新力拚國會過半。國民黨立委王鴻薇表示，日本首相高市早苗說：「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職，因此我將咬緊牙關，努力工作。」反觀民進黨賴清德總統在大罷免失敗後，還嗆藍白沒得到教訓，選輸翻桌，高市早苗與賴清德的格局高下立判。

王鴻薇指出，高市早苗在黨魁辯論會上明言，若自民黨與維新會無法取得多數席次，將立即辭職，等同賭上政治生命，展現高度承擔與魄力，無論立場為何，都值得尊敬。

王鴻薇表示，反觀台灣，賴清德主導所謂大罷免，同樣以取得國會過半為目標，但條件更加有利，僅在野黨立委需面臨重選，結果卻在新民意檢驗下出現「32比0」的大失敗。她質疑，賴清德在挫敗後仍穩坐高位，先以生養休息為由迴避責任，隨後又轉而指責藍白沒有得到教訓，令人難以理解。

王鴻薇指出，兩者差距一比即明，高市早苗是在高民意支持下解散國會，親自下場重選，並承諾未過半即辭職；賴清德則是在少數民意基礎上，僅針對在野黨發動罷免，失敗後仍持續對在野黨叫陣。

王鴻薇進一步表示，賴清德在選輸後翻桌，出現行政院長不副署、大法官違法判決等爭議，從政治格局到責任承擔，與高市早苗形成強烈對比。她直言，日前提出賴清德不如高市早苗，引發側翼不滿，但她仍判斷，隨著高市早苗在選舉中越發耀眼、展現擔當與魄力，對比之下，只會更加凸顯賴清德的問題。

