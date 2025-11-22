對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」
高雄近日不斷爆出垃圾山相關爭議，引發外界關注。前國民黨立委陳學聖今（22）日指出，相較於高雄多年反覆出現的山坡地治理問題，桃園在張善政市長的治理下，在農業部最新公布的「坡地金育獎」裡，奪下包含直轄市第一名在內的4項大獎，兩相比較，形成鮮明對比。
陳學聖指出，「坡地金育獎」不像大型活動或演唱會能帶來聲量，也沒有舞台效果，但這個低調的獎項，卻是衡量城市基礎治理能力的重要指標。他強調，桃園此次表現是升格以來的最佳紀錄，前市長鄭文燦任內從未拿過，且這是由民進黨中央頒發，更具象徵意義。
陳學聖表示，山坡地保育向來好說不好做，但張善政以理工背景推動務實措施，包括以衛星與無人機偵測違規、運用土石流LINE BOT即時通報，以及推動水保流程線上化與透明化。這些工作不會帶來社群討論，也無法製造話題，卻是在關鍵時刻能真正守住人命的治理。
陳學聖提到，相較之下，民進黨長期推崇的市政風格較重視「看得見的活動」與「聲量成效」，往往著力於跑行程、造勢與曝光。他指出，高雄近年出現美濃大峽谷、仁武垃圾山等山坡地問題累積，其實反映出部分城市在基礎治理上長期投入不足，不是不能做，是不想做，因為那些看不見的治理被忽視太久。
陳學聖也進一步指出，近期民進黨開始點名可能投入桃園選戰的人選，但不論換誰，代表的仍是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。他認為，正處於轉骨期的桃園，更需思考城市未來要走向何種治理模式。
陳學聖強調，要靠拜廟與跑行程累積曝光的路線，還是像張善政一樣，把最看不見、但最關鍵的地方做好？相信桃園市民心中都有答案。
