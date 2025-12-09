對民調有信心「搶先徵召陳琬惠」？李坤城曝民眾黨「這想法」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨布局2026，第一個徵召的就是陳琬惠參選宜蘭縣長，外界也關注宜蘭這局藍白能否合推最強人選出線？陳琬惠表示，藍白目前3個人選裡，她是「最大公約數」，希望能在農曆年前定於一尊。對此，民進黨立委李坤城在《頭家來開講》節目上直言，「民眾黨要定宜蘭了」！

李坤城分析，民眾黨應該有做過民調，陳琬惠贏過議長張勝德跟立委吳宗憲，所以才會很早就徵召陳琬惠，用徵召後的宜蘭縣長參選人身份來跟國民黨來談，「那就是要定宜蘭了」，不然應該是大家私底下有個默契，藍白一起做個民調但不要公開，那最後看是誰出來，不然很容易撕破臉，像嘉義張啟楷跟新北的黃國昌，都還沒徵召或提名，因為民調恐怕還沒贏過藍營。

比民調要怎麼比，每個人的意見也不同，陳琬惠盼國民黨內部先做民調，勝利者再跟她PK，不過張勝德則傾向藍白人選一起比民調對決，連遊戲規則都還沒確定，民眾黨的陳琬惠持續以參選人身分跑攤，對於國民黨來講恐怕是硬傷。

