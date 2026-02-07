「對江啟臣處境感同身受」 徐欣瑩批初選亂象：黨中央「照制度走」就是放任弊端

國民黨2026新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調7成、黨員投票3成」的方式進行黨內初選。對此，徐欣瑩今（7）日在臉書發文指出，她投入新竹縣長至今，不僅面對了無窮盡的抹黑污衊、也承受初選過程的不公不義。然而，即便前方道路充滿荊棘、也願挺身邁進砥礪前行，因為她深信，期望黨內制度改革的火種，仍未熄滅，只要堅守良善、正義，陽光終能打破黑暗，照耀每個曾經晦暗的角落。

徐欣瑩表示，領表是對黨內體制的遵從，而堅持全民調則是對新竹縣民的尊重。這一步，是對黨內體制的尊重，但絕不代表她對「作弊規則」的背書，只有廣納60萬新竹縣民民意的全民調，才能確保國民黨產出一位清白、能贏且有能力實現藍白合的候選人。

針對黨內初選公平性，徐欣瑩直言，這不只是她個人的訴求，「看到江啟臣在台中的處境，我感同身受。所幸江副院長爭取到了全民調，而新竹縣還在努力當中。」

徐欣瑩表示，針對新竹縣的亂象，她已同步正式發函給黨中央，列舉部分這次初選存在的重大瑕疵與舞弊風險（包括球員兼裁判、黨務不中立等鐵證）。

徐欣瑩質疑，初選的解釋權、主導權以及應變調整權，不全都在黨中央手裡嗎？台中跟新竹的共同點，就是都出現了狀況， 當地方已經發生不公、有舞弊事實時，黨中央若選擇視而不見，只會淡淡回一句「一切照制度走」，這不叫遵守制度，這是在放任初選狀況連連、弊端叢生。

