對決劉建國！ 張嘉郡獲國民黨雲林黨部提名

國民黨雲林縣黨部今（6）日通過提名立委張嘉郡代表國民黨參選下一屆雲林縣長，張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

張嘉郡指出，張麗善過去7年的努力與貢獻有目共睹，自己近2年在立法院也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費。

張嘉郡強調，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，全力以赴，逐步提出讓民眾有感的政見，贏得年底選戰。

而張嘉郡的對手，將是民進黨在去年的12月底就已經提名的劉建國。

