對決柯建銘》吳思瑤上周才說有志之士願意服務黨團 蔡其昌今登記選民進黨團總召

在柯建銘宣布要爭取連任民進黨立院總召之後，民進黨立委蔡其昌29日下午突然宣布登記參選總召。（圖片來源／蔡其昌臉書）

民進黨立院總召任期到2月，原總召柯建銘已公開表示爭取連任，而因大罷免事件後，民進黨內多人希望他順勢退場，非常尷尬，媒體人吳子嘉更說柯建銘如果不選上總召他的財務會出問題，但他選上的話賴清德對立院失去絕對控制能力。

蔡其昌29日下午登記參選總召，和柯建銘對決

沒想到，民進黨立委蔡其昌29日下午公開宣布登記參選總召，並在臉書上寫到「這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望我能在這個階段，多分擔一些責任。」

廣告 廣告

從蔡其昌的發文，意指有很多人勸進他，他才出來爭取總召，他寫說「也正因如此，面對大家的勸進，我其實思考了很久的時間。」

「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。無論結果如何，我都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。」

民進黨內多人勸進蔡其昌，吳思瑤似乎早已知情

事實上，當柯建銘宣布要爭取連任之後，民進黨內早已準備因應方案，上個周末，前三立記者馬郁雯宣布爭取民進黨萬華市議員提名的競總開幕儀式上，立委吳思瑤就被問起柯建銘的問題。

「黨團有非常多優秀的同仁有志之士，新的會期願意服務黨團，我們都期待黨團同仁站出來。」吳思瑤當時表示，民進黨一向有非常良好的民主的體質，也有非常完備的民主機制，就立院黨團運作，每個會期末都公開徵詢想要為黨團承擔黨鞭、幹部來服務黨團的意願，

她表示，「所以我們有非常良好的運作的經驗，現在是 進入意見的徵詢，當然在新會期開議之前，我們會必然經過黨內的方式，不管是同額、協調、或是需要票選，這都是民進黨一貫有的機制，對於民主這件事情，民進黨非常有經驗。」顯然民進黨早有備而來。

(原始連結)





更多信傳媒報導

美智庫控壽險匯率會計制度是「隱性操縱匯率」 彭金隆：資訊不足、過度推測

長庚醫療體系與嬌生簽署合作備忘錄 聚焦「癌症」與「免疫」領域擴大合作

押上首相寶座！高市早苗閃電解散國會 自民黨民調高挑戰單獨眾院過半

