對決柯建銘 蔡其昌出馬選總召

立院下個會期將於2月24日開議，民進黨團徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘已登記爭取連任，前立院副院長蔡其昌29日也表態參選，對此，柯建銘僅簡短回應「按程序走，先協商」。藍委則分析，大罷免後柯建銘的議事風格回歸理性，賴清德總統找蔡其昌競爭總召，顯然是要民進黨團繼續與在野對抗。

去年大罷免大失敗後，府院黨透過人事調整回應民意，時任民進黨團幹部接連表態不續任，唯獨柯建銘不動如山。儘管當時黨內發起連署要求黨團幹部改選，但最後不了了之，如今因柯建銘總召任期屆滿，幹部改選再掀綠營內部矛盾。

當時呼聲最高的蔡其昌昨鬆口參選民進黨團總召，他表示，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段多分擔一些責任，對每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌自稱不是習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

他強調，年輕世代的投入與承擔是政黨繼續前進的力量，在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。因此，在大家的勸進與鼓勵之下，「我選擇站出來登記」，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓民進黨更團結、更有共識。

他也坦言，當前朝野確實緊繃，社會承受極大對立，但他始終相信立場可以不同，對國家的責任不該有距離，如果有機會承擔，期盼朝野的討論回到制度、理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

對於蔡其昌表態參選，柯建銘僅簡短回應「就照程序走、先協商」。

至於何時會有結果，柯建銘說，「不要急，還早」。不過，據了解，民進黨團今天上午將舉行黨團大會初步探詢綠委意見，統整動向後，若雙方能接受，最快今天就會有結果，否則之後恐須投票。

不具名藍委表示，在大惡罷大失敗後，柯建銘確實較收斂、較理性，不再冗長發言拖延議程，因此這個會期議事流程相對順暢，「但顯然這不是賴清德想要的」，無法貫徹「硬幹到底」的路線，賴才會勸說蔡其昌出馬角逐總召。