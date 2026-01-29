對決柯建銘！蔡其昌登記參選民進黨團總召：盼朝野討論回到理性溝通

民進黨下會期即將展開，黨團啟動幹部登記作業。被點名有意角逐總召的蔡其昌今（29）日下午突在社群平台發文表態，指出「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，強調這個決定並非出於競逐，而是希望回應黨內對他的信任與期待，盼能促進黨團更加團結、凝聚共識。



蔡其昌下午在Threads貼出一張自己走向黨團辦公室的照片表示，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在此階段多分擔一些責任，對於每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。



蔡其昌指出，自己並不是習慣談論位置或角色的人，對他而言，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同崗位上，都應把人民所賦予的責任做好；也因此，面對外界的勸進，他其實思考了相當長一段時間。



蔡其昌進一步表示，民主進步黨能走到今天，仰賴一代代前輩的努力與付出，前輩累積的經驗與堅持是重要資產，而年輕世代的投入與承擔，則是政黨持續前進的力量；在不同階段，由不同的人在不同位置承擔責任，是自然的事，也值得珍惜。



他再次重申，「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，這個決定不是為了競逐職位，而是希望回應黨內的信任與期待。無論最終結果如何，都會尊重黨的民主機制，與所有同志並肩同行。



蔡其昌也指出，對他而言，最重要的並非個人的角色，而是能否和大家一起把國家照顧好，把該做的事情做好。他並提到，當前朝野關係確實緊繃，社會也承受高度對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不應有距離；若有機會承擔重任，期盼朝野討論能回到制度、理性與溝通，聚焦人民真正關心的事務。

