對決柯建銘！蔡其昌登記角逐黨團總召

▲蔡其昌登記角逐下會期黨團總召，將與柯建銘對決。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立法院黨團開放立委登記下會期幹部到明日截止，過去總召柯建銘表態連任，今（29）日立委蔡其昌拋出震撼彈，表示在大家的勸進與鼓勵之下，選擇站出來登記，強調這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓大家更團結、更有共識，如果有機會承擔，「期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上」。

蔡其昌表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌說，自己並不是一個習慣談論位置或角色的人。對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，其實思考了很久的時間。

蔡其昌表示，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌提到，在大家的勸進與鼓勵之下，自己選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓大家更團結、更有共識。

蔡其昌說，無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對自己來說，最重要的不是個人的角色，而是能不能一起把國家照顧好，把該做的事做好。

最後蔡其昌表示，自己也想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

