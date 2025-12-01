對決柯志恩民調出爐！僅賴瑞隆小幅領先2個百分點 高雄4綠委說法一次看

記者詹宜庭／台北報導

2026高雄市長選舉，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺皆已完成初選登記；國民黨方面，則由藍委柯志恩定於一尊，預計將於12月中旬正式提名。TVBS民調中心今（1日）公布最新民調結果，若由賴瑞隆對上柯志恩，賴的支持度為42%，領先柯志恩的40%；但若由許智傑、邱議瑩或林岱樺出戰，三人皆落後柯志恩7至10個百分點。對此，4名民進黨立委皆作出回應，柯志恩也表示，會根據系項進行加強，爭取更多選民的認同。

針對民調，賴瑞隆表示，謝謝所有高雄市民的鼓勵與支持，任何的民調都會納入參考，未來也會持續提出更多的願景、實際的做法，並深入基層，一起努力讓高雄更好。邱議瑩說，自己在基層得到非常多反饋，昨天的造勢大會也有超過5萬名鄉親到場支持，「不管民調數字如何，我還是會持續奮戰到最後一天，一步一腳印爭取民眾認同」。

許智傑則說，TVBS是比較知名的民調公司，但是也有機構效應，總而言之，這些民調都會納入參考，但可以看出一個趨勢，「我都坐二望一，我會戰戰兢兢，贏得最後的勝利」。林岱樺則指出，無論在關稅談判，或者國防外交，台灣都面臨很大的挑戰，民進黨必須謹慎因應。每一場選戰，都是一場嚴苛的考驗，「刻意貶低競爭對手的民調，就是犯了戰略上的致命錯誤，最後傷害的都是民進黨」。

柯志恩表示，任何民調都尊重，合理民調也都會參考。TVBS這份民調相較於前兩天上報所公布的民調，跟我們觀察到的趨勢更一致，而且他們是長期追蹤調查。這份民調公布後，「我們會根據系項進行加強，要跟民眾溝通的也會努力去做，希望贏得更多選民認同」。

