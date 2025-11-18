對決綠陳瑩 藍吳秀華呼聲高

台東縣長選情升溫，國民黨看好由台東縣議會議長吳秀華（左）出征，民進黨則提名立委陳瑩（右）代表參選。（蔡旻妤攝）

明年台東縣長選情升溫，呈現藍綠與無黨勢力三方角逐態勢。外界看好國民黨以台東縣議會議長吳秀華出征機率最高，對戰民進黨立委陳瑩，但傳出前綠委劉櫂豪可能以無黨籍身分再戰，加上民眾黨也有機會左右選情，各方動靜間都為選舉增添變數。

吳秀華為前縣長吳俊立胞妹，連任2屆議長，深耕地方逾10年，風格穩健，兼具組織與經驗優勢，被視為藍營穩住縣政的重要支柱。

但值得注意的是，施政口碑頗佳的前縣長黃健庭卸任國民黨祕書長後，低調回歸家庭生活，他近期發文表示「因踏入政治至今30年，一生精華歲月都給了台東」，對於接下來做什麼的答案「在上帝的手中」，雖未表態重返或遠離政壇，但其動向將牽動藍營基本盤及布局。此外，縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺自新北市府辭官返鄉勤走基層，明年是否參選公職亦受地方關注。

綠營確定由陳瑩掛帥出戰，其父為前縣長陳建年，具原住民身分並有多年國會經驗。地方認為，民進黨此次展現罕見團結，英系、賴系及地方派系幾乎全面整合，可望透過陳瑩在原鄉及青年族群中重新建立認同感，成為拿下台東政權的重要契機。

劉櫂豪雖尚未正式宣布參選，但近期更勤於在地方走動，被視為此次選戰中最受矚目的變數。劉歷經多屆立委選舉，長期深耕地方，有穩定支持基礎與豐富選戰經驗。外界預期若劉以無黨籍參選，可能吸納中間選民票源，改變藍綠既有板塊，使選局更複雜。

民眾黨雖尚未推出人選，台東黨部主委謝嘉銘更直言，「藍白合」並非優先選項，不排除與其他政黨或無黨籍人士合作，「民眾黨將以候選人對台東未來發展與願景的契合度作為合作主要評估」，預料白營動向也將成左右台東選情關鍵因素之一。