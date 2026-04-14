對決荷莫茲海峽！伊朗革命衛隊「鎖定」美國軍艦…喊話：這是最後警告

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國際中心／綜合報導

美國聯手以色列對伊朗的軍事行動，引爆的中東危機，演變成伊朗封鎖國際石油運輸要道荷莫茲海峽，日前有2艘美國驅逐艦通過荷莫茲海峽，為清除航道水雷展開前置作業；未料，卻被伊朗革命衛隊全程監控，並透過無線電喊話，「這是最後警告」；美方則回應，「依國際法通過。無意構成挑釁，並遵守我方政府停火規則」，相關畫面，也在社群被瘋傳。

據《路透社》報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X平台發文，勃克級飛彈驅逐艦小皮特森號（USS Frank E. Petersen Jr.）與麥可墨菲號（USS Michael Murphy）於當地時間4月11日通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），執行清除航道水雷作業。

廣告 廣告

當時美軍艦艇遭伊朗革命衛隊鎖定，對方更透過無線電喊話，「這是最後警告。這是最後警告。」並揚言，若30分鐘內不離開，就會發射飛彈。美艦則回應「依國際法通過。無意構成挑釁，並將遵守政府停火規則」。

這段錄音及相關畫面於4月12日被PO上社群，引發關注；美軍中央司令部回應，這2艘驅逐艦在波斯灣執行任務並按計畫離開，未發生衝突或意外，至於出動艦艇，則是表明美國不接受伊朗對海峽的控制，也替日後恢復商業通航做準備。

然而，美國總統川普（Donald Trump）在美東時間13日上午10時宣布，封鎖荷莫茲海峽船隻通行，封鎖對象為進出伊朗港口的船舶，目的地非伊朗為的船隻，仍可自由航行。

據美國官員指稱，美國海軍在中東地區部署了至少15艘軍艦，其中包括1艘航空母艦和11艘驅逐艦。

IRGC Navy published a radio communication they had with USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) while passing the strait of Hormuz yesterday Apr 11, 2026. pic.twitter.com/9plvoMSrGp — Mehdi H. (@mhmiranusa) April 12, 2026

更多三立新聞網報導

香燈腳老鼠屎！老伯瓦斯桶旁「叼菸撒尿」他隨地便溺…害店家延後營業

噁男「脫褲猥褻」尾隨回家！轉頭驚見人站樓下癡望…她大叫：有變態跟蹤

印度料理店凌晨傳出嚴重火災！18坪空間狂燒…隔壁情趣用品店跟著遭殃

白沙屯媽祖抵台中！粉紅超跑「4度駐駕」這公司…員工直呼：媽祖疼惜

