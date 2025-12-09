對決謝國樑？綠基隆市長人選月底前定案 童子瑋：做最好的準備

即時中心／黃于庭報導

民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，民進黨秘書長徐國勇昨（8）日透露，基隆市長已有非常好的人選，希望12月底前能夠將人選定案，並由總統兼黨主席賴清德親自召開記者會公布。外界相當看好基隆市議長童子瑋出戰，對決表態爭取連任的市長謝國樑；對此，童子瑋今（9）日回應，相信黨中央或地方一定會討論出共識，推派真正了解在地的候選人。

童子瑋表示，未來黨中央選對會、中執會召開之後，不管人選是誰，都希望是個真正關心市民生活問題，或者非常了解在地的候選人，就看選對會與中執會討論結果。

至於徐國勇指出，目前黨內對於基隆市長已經有非常棒的人選。童子瑋回應，他昨天沒有遇到秘書長，很可惜沒辦法私底下問他；不過選對會馬上要召開了，應該是17日左右，等選對會結果出來，相信黨中央或地方一定會討論出共識，真正了解在地的候選人。

童子瑋強調，他每天都在議長、民意代表的工作角色努力，隨時都在做最好的準備。（圖／民視新聞）

媒體追問，是否有徵詢過他的意見？童子瑋表示「還沒，沒有徵詢我」，關於時間具體時程，他則說明，民進黨選對會2週召開1次，應該接下來就是17日，候選人在選對會討論定案以後，於月底中執會公告。

童子瑋強調，他每天都在議長、民意代表的工作角色努力，隨時都在做最好的準備。而基隆被稱為「藍白合模範區」，是否真的會有效益？他提到，基隆是個人情味很重的地方，有許多鄉親好朋友，大家不管住在哪區、宮廟系統、餐廳、親戚、好朋友，或是誰的兄弟姊妹等，彼此之間連結都非常深。

因此，童子瑋認為，政黨色彩在基隆未必像台北一樣，畢竟他們不在首都生活圈，也有很多關心市民議題的朋友，其實有沒有了解在地比較重要。

