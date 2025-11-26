對決謝龍介 陳以信喊台南每年多蓋100公里人行道

陳以信爭取參選2026台南市長。翻攝陳以信臉書



爭取與立委謝龍介初選並代表國民黨參選台南市長的前立委陳以信今（26日）公布第23項政見，快速增設台南人行道（含標線人行道），目標是每年增加人行道長度100公里，盼改善行人環境，讓台南擺脫「行人地獄」的負面形象。

陳以信在臉書發文說，根據交通部公布最新統計，今年1到8月交通死亡人數，台南死亡人數213人為全國最高，其中部分原因應是道路環境對行人很不友善。台南人行道普及率不僅是六都最低，還遠低於全國各縣市平均。根據台南市政府工務局統計，台南人行道長度約966公里，無人行道長度約1,499公里，人行道普及率約僅39%，低於全國平均的44%。

廣告 廣告

他說，目前台北人行道普及率為全國最優，含標線人行道的普及率已達80%，台中普及率達71%，高雄也有55%。近五年台南人行道施作長度合計約47公里，平均一年只做9公里，改善速度更是遠比不上其他六都。

陳以信說，桃園可供作台南的最佳借鏡，桃園人行道普及率從2020年39%，和台南目前不相上下，但桃園到2024年已提升為53％，進步程度全台耀眼。桃園人行空間改善後，也使得交通死亡人數大幅下降，今年1到8月的死亡數已是六都第二低，僅次於台北。

陳以信表示，如果當台南市長，希望台南可追上桃園增設人行道的速度。因此提出增設實體或標線人行道每年100公里的政策目標，希望在四年任滿時，增設400公里以上人行道，一舉將台南人行道普及率提高到55%，追上桃園水準。相信可有效降低台南交通死傷人數，改善台南交通安全的長年結構問題。

他說，其實研究顯示有人行道的道路，不僅行人事故率將可大幅降低。由於人行道拓寬與步行環境改善，道旁店家營業額也會上升。尤其台南老街區密集，如能規劃整體行人路網，將可增加遊客停留時間，對發展觀光經濟更有幫助。我衷心希望台南能從行人地獄，變成對行人最友善的城市。

更多太報報導

對決謝龍介！陳以信拋「草山熱氣球帶你到月球」：升級山區觀光

斷言2026台南、雙北3都底定 沈政男：藍白2028要贏恐吃力

TVBS民調落後陳亭妃、領先林俊憲 謝龍介：藍白合會有新局面