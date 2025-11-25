對決謝龍介！陳以信拋「草山熱氣球帶你到月球」：升級山區觀光

陳以信爭取參選2026台南市長。翻攝陳以信臉書



爭取代表國民黨參選台南市長的前立委陳以信儘管民調落後立委謝龍介，他繼模仿立法院長韓國瑜政見打造台南安平摩天輪引發討論，今（25日）再拋「草山熱氣球帶你到月球」新政見，在台南東側內山地區推廣熱氣球觀光，全面升級山區觀光經濟。

陳以信今在臉書發文提出參選台南市長第廿二項政見。他說，要以「草山熱氣球帶你到月球」為口號，在台南東側內山地區（包含左鎮、南化、楠西、龍崎等地）推廣熱氣球觀光，全面升級山區觀光經濟。

陳以信說，台南東側內山山區一直是經濟發展相對緩慢地方，但卻蘊藏台灣最具特色自然景觀，這裡景色像月球地貌、美國大峽谷、特殊森林台地，像極一座天然美術館。不過這個美麗仙境卻因交通不便、投資不足而被長期忽視，無法真正吸引人潮。如果他當上台南市長，要用熱氣球引爆觀光，把人潮帶入內山，發展台南山區觀光經濟。

他表示，以台東鹿野為例，該地每年舉辦熱氣球節吸引數十萬遊客，創造數十億商機。而台南內山部分地形與鹿野高台相似，加上獨一無二的惡地景觀，更具發展常態型熱氣球觀光的條件。就以左鎮草山月世界與龍崎牛埔惡地為例，如在固定場域進行熱氣球繫留升空，遊客所見將是彷彿「登陸月球」的壯闊地貌，娛樂性、體驗性極高。而楠西與南化的台地景觀區也得天獨厚，同樣適合推動定點升降的熱氣球活動。

陳以信說，身為倫敦大學經濟博士，知道如何用最有效也最友善環境的方式，創造地方經濟成長。台南內山擁有罕見天然資源，推動熱氣球觀光是對環境干擾最低的經濟活動。而熱氣球帶來的觀光人潮，將可帶動當地民宿、市集與特色農產銷售，將讓台南山區經濟重新活絡起來。只要市府願意投入資源，台南內山地區就能從易被忽略角落，華麗蛻變成為台南觀光經濟新亮點。

