對決謝龍介！陳以信推台南百位青年每人百萬留學獎學金

爭取與國民黨立委謝龍介2026台南市長初選的前立委陳以信今（10日）推出最新政見，設置「台南青年留學獎學金—每年100位每人100萬」。

陳以信上午在臉書發文，公布參選市長的第十一項政見，要設置「台南青年留學獎學金」，每年提供一百位台南青年，每人一百萬元的首度留學獎學金，鼓勵台南青年人，勇敢走向全世界，並把全世界帶回來台南。

他表示，曾留學英國，赴美國發展，深知出國留學是許多青年心中最大夢想！而年輕時的留學經驗，往往會改變青年的一生。但留學所費不貲，許多有夢想有能力的青年，可能受限於經濟壓力而放棄留學夢想，這是非常可惜的事。

陳以信說，為鼓勵台南青年勇敢追尋夢想。如當選台南市長，要先設置「青年局」，並在青年局業務下，設置「台南青年留學獎學金」，若干作法如下：每年補助 100 位台南出生設籍學子、每人補助 100 萬元整、限定大學畢業後首度出國攻讀研究所者、要求學成後必須返回台南服務一定年限、前期每年編列預算 1 億元，由新設「青年局」年度預算支應、後期設立 20 億元「台南青年留學基金」，由市府攜手企業共同募集。

他說，相信這不只是一個獎學金，更是青年夢想的起點。如果選上台南市長，他會全力栽培台南青年，要將他們送往全世界，打開他們的眼界，厚植他們的知識與能力，讓他們帶著豐富閱歷回到台南，盼一起改變台南的未來。

