對決謝龍介 陳以信推台南第3胎公托幼免費、第4胎社宅優先

爭取代表國民黨參選台南市長並與立委謝龍介初選的前立委陳以信今（1日）提第二十六號抗少子化政見，主張台南婦女生第三胎以上公托公幼優先免費、第四胎以上優先承租社會住宅。

陳以信上午在臉書發文表示，針對台南日益嚴重少子化危機，承諾如當台南市長，將要大幅提升婦女生育誘因，如台南婦女生育第三胎以上新生兒，其0到6歲公托公幼優先並免費。如生育第四胎以上，該婦女具有台南社會住宅優先承租權。

他說，近年台南少子化危機愈來愈嚴重，根據台南市政府民政局統計，十年前台南新生兒每年還有1萬5769人，接著連年持續下滑，去年新生兒只剩9千零69人，十年間減少超過四成相當驚人。

陳以信表示，台南婦女生育的胎次也逐年減少。2022年時，台南婦女生育第三胎以上的比例還有14%。2024年時，同一比例只剩下11%。愈來愈多婦女不敢結婚、不敢生，就算願意結婚也敢生的婦女，也是愈生愈少、有生就好。

陳以信認為，要解決少子化危機，可考慮針對已生第二胎的婦女，促使他們願意生第三胎或第四胎。而要促使婦女願意多生幾胎，絕對不能靠一次型生育補助，政府必須能提供養育時的長期支撐。

他承諾，如果當選台南市長，設籍台南婦女如生育第三胎以上子女，政府將給該子女0到6歲階段，享有優先且免費的公托公幼資格，減輕多子家庭的龐大經濟負擔。尤其多子家庭勢必有更大的住房需求，因此如台南婦女生育第四胎以上，政府將給予優先承租社會住宅的權利，讓多子家庭可以住得更安心。

陳分析，台南兩胎家庭比例約三分之一，是最可能願意再生小孩、也是最需要政府支持的人。他如當台南市長，將用最少的資源，做最有效的政策，刺激兩胎家庭繼續成長為三胎或四胎家庭，讓台南成為對多子家庭最友善的城市，也能藉此吸引更多婦女願意搬來台南，在台南組成多子多孫的幸福大家庭。

