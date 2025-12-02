對決謝龍介 陳以信推政見：台南退休者任志工換長照時數

前立委陳以信爭取代表國民黨參選2026台南市長。翻攝陳以信臉書



爭取代表國民黨參選台南市長並與立委謝龍介初選的前立委陳以信今（2）日公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，有系統化地推動退休人士投入長照志工服務，補上台南快速增加的長照人力缺口。

陳以信上午在臉書發文表示，近年台南少子化危機日益嚴重，老年人口占比愈來愈高，正迅速變成「超高齡社會」。許多家庭面臨同樣問題：父母年紀大，需要有人陪伴、就醫或日常照顧。但子女也要上班，無法天天請假，卻又很難找到妥善的長照協助，長照需求急遽上升，但長照人力卻始終供不應求。

他承諾如當選台南市長，將成立公辦的「台南長照時間銀行」，鼓勵退休人士轉任長照志工，投入簡易型、非醫療性的長照服務，例如陪伴、送餐、代購、陪醫、量血壓、電話關懷等。「時間銀行」可幫志工儲存點數，每投入一小時長照服務，就存入一小時長照點數，將來自己、配偶或父母需要時，就可兌換相等的長照服務。

陳以信認為，這項制度的最大優點是，不需要龐大預算，就可擴大長照供給。只要市府做好完善管理，包括服務媒合、能力認證、人員保險、教育訓練、點數紀錄等，就可讓台南退休人口，成為長照系統的堅強後盾。

他表示，讓退休人士轉入公益活動，可以保持活躍、延緩失能、減少孤單，是讓退休者愈老愈有價值，實現「老有所用」的社會文化。而長照志工量能的提升，也將減輕長照家庭照顧者的負擔，也為長照資源稀缺的偏鄉地區提供關鍵支持。

陳以信分析，國際上，日本、瑞士、美國等地都有成熟的長照銀行制度，國內如新北市與部分民間團體也已試辦。我期盼台南能迎頭趕上，「我要將台南打造成更有溫度、更有人情味的一座長照友善城市。」

