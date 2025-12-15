對決謝龍介 陳以信首創台南市政儀表板、每年提市政白皮書

前立委陳以信爭取代表國民黨參選2026台南市長。翻攝陳以信臉書



爭取代表國民黨參選台南市長並與立委謝龍介初選的前立委陳以信今（15日）推出第三十六項政見，每年提出市政白皮書，每月公佈市政執行率儀表板。

陳以信上午在臉書發文說，如果他當選台南市長，將每年提出「市政白皮書」，每個月公佈「市政執行率儀表板」。讓市民能透過透明資訊即時監督市政執行。

陳以信表示，在競選時所公開提出每項政見，都是對市民莊嚴承諾。他不僅要每年向市民提出「市政白皮書」，更要針對重要市政項目，按月公佈「市政執行率儀表板」，對市民完全公開，讓市民隨時都能監督市政進度，讓市民真正成為城市的主人。

他說，當市長的年度白皮書會把重大建設、公共服務改革、每項承諾的目標、時程、負責局處寫清楚，讓市民一翻就懂。每月儀表板公開進度％，用紅黃綠燈讓大家一眼掌握：哪些準時、哪些落後、為什麼落後、怎麼補救，不怕檢驗真正負責。

他認為，此種「市政白皮書」的作法在國外很多見，但在台灣卻是首創之舉，台南可以率六都之先，做給其他五都來看來學，具體提升地方政府的問責性，與地方首長的執行力。

陳以信說，經營市政不缺口號，缺的是「每個月看得見的進度」。他深信，公開透明不是壓力，而是市政進步的引擎。他不只要當一個做事的市長，更要當一個把事做到好、市民看得見的市長。

