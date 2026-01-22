對決陳亭妃還有機會贏？郭正亮：這就要看謝龍介「運作神功」

2026台南市長選戰激烈，民進黨中執會21日提名立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。針對謝龍介對決陳亭妃是否有得拚？前立委郭正亮指出，這就要看謝龍介的「運作神功」，因為他只當一屆，所以現在就觀察，新潮流的人會不會認為，讓謝龍介當選對他們比較有利。

針對陳亭妃未簽署「切割郭信良」，郭正亮今(22日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，陳亭妃不是那種做假動作、實質上不是這樣，然後她吞得下去，她不是這樣的人。比如她是真的支持總統賴清德，不是不支持，她也沒有辦法不支持，因為中央政權在人家手裡。她即便當選市長，也需要中央給錢，這是政治人物的不得不。可是如果結構是這樣，她只能這樣演下去。

郭正亮接著表示，如果連民進黨內部都這麼亂，我們就期待看看會不會有第三個攪局的。這就要看謝龍介的「運作神功」，因為他只當一屆，所以現在就觀察，新潮流的人會不會認為，讓謝龍介當選對他們比較有利，因為謝龍介只當4年；但陳亭妃當選，要等8年。因為林俊憲比陳亭妃大9歲，你還有誰可以選？陳亭妃是1974年，林俊憲是1965年的，林俊憲現在61歲，等8年都69歲了，69歲選市長，年紀太大了吧。除非你是桃園市長張善政這一類型的，是公認降級來選的。

郭正亮認為，如果那個地方上的利益，有一些怕人家掀鍋，那4年、8年的因素還是會發酵，也就是謝龍介當選，不一定掀到我的鍋，可是陳亭妃當選，我的鍋在哪裡，她都知道，這就麻煩了，這是信任的問題。尤其是同一個政黨，他從來沒有看過前後任的市長感情很好的。所以他覺得，陳亭妃知道民進黨的秘密，會遠超過謝龍介，所以他們會更怕她。

