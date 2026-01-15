對決陳亭妃 謝龍介胸有成竹盼來場「君子之爭」

民進黨今天(15日)公布2026年台南市長初選民調結果，由立委陳亭妃勝出。已獲徵召代表國民黨出征台南市長的立委謝龍介祝福陳亭妃贏得民進黨初選，期許未來兩人來場光明正大的「君子之爭」，另外，他對選情「胸有成竹」。

民進黨15日公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最終陳亭妃以2.69個百分點勝出。

謝龍介在得知陳亭妃將披綠袍參選台南市長後，他受訪時首先恭喜陳亭妃贏得民進黨初選，並期許未來兩人將打一場光明正大的「君子之爭」。

根據民進黨的台南市長初選民調，陳亭妃對決謝龍介的民調，領先謝龍介的幅度，比林俊憲對決謝龍介民調所領先的幅度大，媒體詢問，未來對決陳亭妃是否有信心？謝龍介信心表示，他沒有覺得選戰不好打，且這場選戰將是賴清德總統2028年保衛戰，當他進入戰鬥位置後，就準備跟賴總統正面對決，同時也會完成台南市民想要改變的願望。

謝龍介請各界拭目以待，他表示，他走入基層，面對鄉親的熱情跟民調結果截然不同，他對選情「胸有成竹」，且市民對他的鼓勵，相較4年前，是加倍的。(編輯：陳士廉)

