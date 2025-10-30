對決！牛舌界天花板新品「爆打檸檬」 限量999雙極盛定食開賣

生活中心／賴俊佑報導

東山牛舌推出全新限定「999牛舌雙極盛」定食，厚切、經典兩種口感一次滿足。(圖／東山牛舌提供）

酸香對決開場！有「牛舌界天花板」封號的東山牛舌，台灣首店11月1日起推出全新飲品「爆打檸檬飲」以及厚切、經典一次滿足的「999牛舌雙極盛」定食：另外，「旭川成吉思汗 大黑屋（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）」台灣首店盛大開幕，開幕期間完成打卡任務送限量「巾著袋」。

東山牛舌全新推出「爆打檸檬飲」、「999牛舌雙極盛」

日本仙台超過30年歷史的炭火牛舌名店「東山牛舌」，台灣首店進駐DREAM PLAZA，自登台以來持續掀起排隊熱潮；11月1日起推出全新限定「999牛舌雙極盛」定食，厚切牛舌咬下瞬間肉汁爆發，Q彈中帶有微微焦香，是最能代表仙台牛舌文化的經典吃法；而經典薄切牛舌則以精準火候與獨家醬料提味，層次分明、鹹香平衡，兩種口感一次滿足，售價999元。

東山牛舌全新飲品「爆打檸檬飲」。(圖／東山牛舌提供）

「東山牛舌」台灣首店同步推出全新飲品「爆打檸檬飲」，原價160元，即日起至11月30日，任點一款定食即可89元加購價享有一杯「爆打檸檬飲」，以清爽酸香搭配炭烤牛舌的濃郁風味，為秋冬味蕾注入一股清新氣息。

旭川成吉思汗 大黑屋台灣首店盛大開幕。(圖／旭川成吉思汗 大黑屋提供）

正宗烤羊肉來了！旭川成吉思汗 大黑屋台灣首店進駐台北中山

來自北海道旭川的烤羊肉排隊名店「旭川成吉思汗 大黑屋（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA）」，海外首店插旗台北中山，以澳洲空運直送的冷藏羊肉（Chilled）聞名，全程不經冷凍，保留肉質最原始的鮮甜與軟嫩，入口軟嫩、毫無羊騷味，即使是不常吃羊肉的民眾也能安心享用。另外，搭配著炭火七輪與鑄鐵鍋燒烤技法，烤出外層焦香、內層多汁的極致口感，被譽為「北海道成吉思汗烤肉的代名詞」。

「大黑拼盤」可一次品嚐四大經典部位羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力。(圖／旭川成吉思汗 大黑屋提供）

「大黑拼盤」可一次品嚐四大經典部位羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力，從鮮嫩多汁到細緻綿滑，構築出完整的風味旅程，是初次體驗的首選。除了羊肉講究外，使用北海道進口糙米，堅持每日開店前現碾，搭配傳統鍋釜炊煮方式，粒粒飽滿、香氣濃郁，與鮮嫩羊肉相互襯托，呈現最道地風味。

開幕期間，凡於店內用餐並完成以下任一指定任務，即可獲得限定「巾著袋」乙個（數量有限，送完為止）：於Google拍照留下五星好評，或於Facebook拍照打卡按讚並標記一位好友，或於Instagram上傳限時動態並標記官方帳號。

