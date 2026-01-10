對沖中國影響力？美盯上希臘「備用港」 埃萊夫西納成中美新地緣戰場

比雷埃夫斯港目前由中國中遠海運集團控股，被視為「一帶一路」倡議在歐洲的重要節點。 圖:翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 據《彭博社》報導，為削弱中國企業在希臘最大港口比雷埃夫斯港的主導地位，美國正尋求扶持一處替代港口，而距比港僅約 20 公里的埃萊夫西納港因此被美方鎖定。美國希望透過升級改造，將其打造為新的貨運樞紐，以分散比雷埃夫斯港的影響力。

不過，多名分析人士指出，埃萊夫西納港在技術條件、法律程序與基礎建設上均面臨不小挑戰，即便改造完成，短期內仍難以撼動比雷埃夫斯港在規模與效率上的既有優勢。

比雷埃夫斯港目前由中國中遠海運集團控股，被視為「一帶一路」倡議在歐洲的重要節點。該港不僅是歐洲第五大貨櫃港，同時也是歐洲規模最大的客運港之一，業務涵蓋貨櫃運輸、郵輪營運及島際渡輪服務。其地理位置位於蘇伊士運河北側、橫跨亞歐非交通要道，被視為連接遠東與歐洲腹地的關鍵物流樞紐。

專家指出，在當代地緣政治中，港口不只是交通設施，更是掌握供應鏈資訊與物流節奏的戰略資產。「誰能掌控樞紐，就能在危機時刻決定優先順序，」希臘美國學院全球事務研究所所長菲利斯（Konstantinos Filis）表示，這正是中美競爭的一部分。

埃萊夫西納港距離比雷埃夫斯港，海岸線距離僅20公里。 圖:翻攝自觀察者網

美國對比雷埃夫斯港的關注由來已久。2016 年，中遠海運收購比雷埃夫斯港務局 67% 股權後，港口營運效率顯著提升，不僅在希臘經濟低潮期間創造大量就業機會，也強化了中歐之間的物流連結。中遠海運指出，港口總收入在十年間成長逾一倍，2024 年營收達 2.31 億歐元。

希臘政府則多次強調，與中方簽署的協議具備法律效力。總理米佐塔基斯去年11月接受《彭博社》專訪時表示，希臘將尊重歷屆政府所簽署的投資協議，同時也歡迎美國企業在其他港口與基礎建設領域投資。

埃萊夫西納港的改造構想並非新案。美國發展金融公司早在 2023 年即向負責當地造船廠改造的企業提供 1.25 億美元貸款。隨著川普政府回歸執政，新任美國駐希臘大使加法葉去年 11 月上任後，相關計畫再度獲得政治推力。

加法葉上任後公開批評中希在比雷埃夫斯港的合作，稱相關交易「令人遺憾」，並呼籲美國加大對希臘港口與基礎設施的投資，以「平衡中國影響力」。她並將希臘定位為美國能源與戰略布局中的重要節點。

加法葉上任後公開批評中希在比雷埃夫斯港的合作，稱相關交易「令人遺憾」。 圖:翻攝自觀察者網

對此，中國駐希臘使館曾回應指出，美方言論是對中希正常商業合作的惡意抹黑，也是對希臘內政的干涉，充斥冷戰思維與霸權邏輯，並強調比雷埃夫斯港不應成為地緣政治博弈的犧牲品。

目前，埃萊夫西納港仍以散貨處理為主，與比雷埃夫斯港的貨櫃運輸功能有所不同。規劃方案之一包括將港口設施遷移至鄰近區域，接軌鐵路與公路系統，並將原港區轉型為遊艇碼頭。但菲利斯指出，相關工程涉及複雜程序，短期內難有實質突破。

當地居民對改造計畫態度保留。70 多歲的退休居民阿波克羅尼奧塔基斯表示，小鎮早已因工業設施與車流負荷沉重，「我更希望政府改善環境，而不是再引入新的工業項目。」

從澳洲達爾文港、巴拿馬運河到如今的比雷埃夫斯港，美國近年頻頻將港口與基礎設施合作納入地緣政治競逐。分析認為，埃萊夫西納港能否真正成為制衡中國影響力的「替代方案」，仍有待時間檢驗。

