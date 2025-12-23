對治PTSD！假日義診守護鄉親

受馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，花蓮光復鄉設施都還沒百分百恢復，現在又跑出了災後心理衛生的嚴峻挑戰。慈濟義診假日進駐光復鄉，其中掛身心科的民眾非常多，醫師評估發現，來的鄉親，竟然高達四成出現心靈創傷反應，如果不及時施以援手，未來居民的生活、工作恐怕都會大受影響。

光復鄉民 林鼎盛：「(活了)快70年，碰到這一次(堰塞湖溢流)，害怕呀。」

事過境遷三個月，害怕成了他的口頭禪，走路都靠助行器，洪水叩門時，根本跑不贏土石流，恐怖畫面循環播放，於是乎，人，也憂鬱了。

光復鄉民 林鼎盛：「只要遇有下雨什麼，就很 心情就開始，就開始憂鬱了這樣。」

聽到雨聲、心中警鈴大作的可不只有他，「危險心靈海嘯」席捲光復鄉，慈濟在假日辦駐點義診，好多湧入的鄉親笑容失蹤，有些人進門就指名要看身心科。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「那我們這一次發覺，四分之一強的這個鄉親，甚至有的已經達到40% ，鄉親都有憂鬱，這個災後創傷的這種表現，那我們在這(義診期)3個月，會持續性的 趕快幫他們來復原。」

「(要去前面義診那裡)，(阿媽要小心喔) 好。」

偏鄉高齡、獨居者眾多，自己的安危只能獨立起來自己扛，如今一觸碰到天災關鍵詞，更容易觸發創傷開關。住了四十年的家，一直平平安安，如今惡夢醒來，一切都變了色調。牆上標示淹水高度，本該放下的事，卻要攬在心上，但天災，真的不是大家的錯。

慈濟志工 顏煌彬：「受到這次的災難 症候群，會產生他一種害怕，今天我們進去(家訪)以後，他說 看到我們的話，他們就比較心安了，因為他們信任我們。」

「謝謝，(謝謝喔 要照顧好自己喔)。」

看得到土地的傷，卻看不到心裡的疤。危脆的偏鄉、人們的心比以前更老了，志工跟醫師團，接下照顧心靈的艱鉅任務，為了不讓居民倒下，他們絕不放手。

