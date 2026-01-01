「對流很強」冷氣團南下超凍 鄭明典：接近台灣了

前中央氣象局長鄭明典指出，北部上空出現「煙囪雲」與寬廣卷雲帶，顯示冷暖空氣交會、對流活躍，第一波冷空氣很接近台灣了；中央氣象署也說，今大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下降，北部及東北部有短暫雨，中南部則以多雲到晴為主，民眾需注意保暖。

鄭明典昨日於臉書分享一張紅外線雲圖，指圖中箭頭所指的部分為「煙囪雲」，並表示這種強對流會從尖端持續發展，並向下風方向移動，強調「在冬季，這樣的對流算很強了」。

鄭明典指出，台灣北部上空出現寬廣的卷雲帶，這是噴流夾帶卷雲的特徵，代表噴流已相當接近台灣，他解釋噴流通常位於下方冷暖空氣交會、水平溫度梯度最大的區域，由此可推測，第一波冷空氣很接近台灣了。

廣告 廣告

氣象署表示，今強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫也下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

氣象署說，明至周日（2至4日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，明桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周末（3、4日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；周日（4日）白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

更多中時新聞網報導

林業雇主聘移工 勞保不能忘

TPBL》林書豪球衣榮退 周杰倫驚喜現身

樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料