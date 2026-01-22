對流感變異株保護力不到1成？ 疾管署：疫苗仍可預防重症

診所才剛開診，掛號候診病人就人滿為患。有基層診所醫師發現，近期氣溫驟降，流感疫情升溫，一週就有5、6個病人是A型流感快篩陽性，其中還有家庭群聚，一人生病、全家感染。

看診患者許先生說：「喉嚨不舒服，然後鼻涕有點多。」

基層診所醫師盧韋廷指出，「流感就是傳染力很高，尤其在家裡的狀況來說，如果一個得流感，陸陸續續家裡大概會有2、3個得流感，是幾乎很難避免的。」

根據疾管署監測，上週全台類流感門急診就醫達10萬4000多人次，較前一週增加11%，預估最快本週進入流行期。

有感染科醫師警告，今年國內主要流行的A型流感H3N2病毒中，出現名為「K分支」的新變異株，免疫逃脫很強，民眾即使去年10月本流感季已打過流感疫苗，仍可能會感染流感病毒，保護力恐怕不到10%。

新光醫院感染科醫師黃建賢表示，「疫苗設計的當初，看起來還有70%幾以上的效果；但是目前看起來，就新的這個分株，它的效果保護力已經不到10%。」

疾管署副署長林明誠說明，「流感重症死亡，這一個流感季90%以上都是沒有打疫苗的。那也就是代表說，打了疫苗對於K分支的重症，其實還有相當的保護力。」

疾管署強調，國內早在去年7月就監測到K分支病毒，去年9月底快速成為主流株。雖然K分支有較高免疫逃脫，但疫苗仍具交叉保護、預防重症的效果，因此建議高風險族群儘快接種流感疫苗。預估這波流感高峰將落在春節前後，單週就診上看14萬人次。