對準華碩ROG而來！ Vivo電競子品牌iQOO登台搶市

Vivo電競子品牌iQOO登台搶市。（vivo提供）

智慧型手機市場熱戰方酣，除了旗艦機火拚之外，新崛起的電競手機市場也成兵家必爭之地。除了台灣華碩ROG手機外，對岸的vivo與小米也躍躍欲試。上週vivo旗下以頂級效能、極速充電、電競優化為核心訴求的子品牌iQOO就正式登台，首先登場「iQOO 15」價格三萬元有找，vivo台灣總經理陳怡婷也點出登台想要挑戰的對手。

「vivo在台灣深耕8年，發現有一群消費者對於手機性能與科技上的突破相當執著，因此決定引進主打極頂級效能與電競級體驗的iQOO。」上周在台發表vivo旗下以頂級效能、極速充電、電競優化為核心訴求的子品牌iQOO首款登台的電競手機iQOO 15發表會後，vivo台灣總經理陳怡婷說。

廣告 廣告

近年來，除了手機旗艦機競爭激烈，吸引電競重度玩家的電競手機也成為新戰場，除了台灣的華碩ROG表現不錯，在台銷售領先之外，對岸的小米與vivo都強力搶進，外界好奇，vivo有何勝出之道？「有別於vivo在台灣主打X系列的旗艦機，以及V系列主打人像攝影體驗，iQOO自2019年從vivo品牌拆分獨立出來之後，便是以「生而強悍」 (Monster Inside)作為品牌基因，鎖定的是追求極致效能、遊戲體驗與高性價比的網路原生世代。」陳怡婷強調。

Vivo電競子品牌iQOO登台搶市。（vivo提供）

首波引進的「iQOO 15」祭出2.99萬元的親民價，陳怡婷更亮出殺手鐧，除了官方體驗店購機回饋最高享1.37萬元外，電競手機玩家只要攜帶華碩ROG手機到官方體驗店完成iQOO 15預購，加碼再送相關好禮，明顯就是對著領先者華碩ROG而來。

「目前台灣旗艦手機平均售價（ASP）普遍偏高，都超過兩萬元，因此iQOO首波選擇旗艦機種引進台灣，接著也會在一萬到一萬五價格帶，推出相應產品；iQOO會以線上銷售為主，但同時體驗店也會引進產品陳列，讓消費者摸得到、玩得到，預計明年擴大體驗據點。」陳怡婷說。

外界也好奇，兩個品牌之間是否會有互爭市場的問題？「我們是大vivo，同一個團隊一起做。」陳怡婷強調，iQOO與vivo的市場定位非常清楚，兩者分屬不同族群，沒有互相競爭問題；iQOO主要鎖定重度遊戲玩家，強調高效能、續航、散熱，而vivo更重視影像、人文敘事與生活調性，兩個品牌都會根據不同的目標群眾開發更多元的產。所以vivo與iQOO在台灣將是共同營運，不會分拆團隊。

更多鏡週刊報導

折疊旗艦手機仙拚仙 vivo台灣總經理的煩惱是這個

爆個資外流有內鬼 酷澎回應：台灣與韓國資料分開存

宏匯、愛山林與甲山林聯手 打造總銷2500億元、全台最大捷運開發案