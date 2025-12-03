對獎啦！「今彩539.39樂合彩.三星彩.四星彩」12/3獎號一次看
台彩今（3）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：
．今彩539：05、09、14、33、35。
．39樂合彩：05、09、14、33、35。
．3星彩：725。
．4星彩：2253。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
