對疑似運毒船隻二次打擊 川普稱他和防長都不知情

川普政府一再聲稱，打擊疑似販毒船隻的行動是必要的自衛措施，目的在拯救美國人的生命免受非法毒品侵害。

美國總統川普今天（3日）說，他和國防部長赫格塞斯都不知道九月份在加勒比海對一艘疑似販毒船隻進行了第二次打擊。政府方面則聲稱，是一名海軍上將下達了命令。（戚海倫報導）

美國國防部長赫格塞斯說，在對加勒比海一艘疑似販毒船隻進行致命後續打擊前，他沒有看到倖存者。根據報導，第一次攻擊導致兩名倖存者緊抓住燃燒的船隻，隨後又有第二次攻擊，導致兩人死亡。九月二日的攻擊引發人們擔憂，美軍可能違反關於武裝衝突的法律。

英國廣播公司BBC報導，在白宮內閣會議上，赫格塞斯將這起攻擊歸咎於混亂局勢下的戰爭迷霧。白宮方面則說，是美國海軍高級將領布萊德雷上將授權了第二次攻擊。

美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普表示，美國將很快對委內瑞拉境內目標發動空襲。內閣會議上，川普也說，他和赫格塞斯並不知道美國會對加勒比海一艘疑似運毒船隻發動第二次空襲。川普政府告訴國會，美國正與販毒集團發生武裝衝突，基於司法部的一項機密調查結果，美國有權在沒有經過司法審查的情況下，進行致命打擊。

