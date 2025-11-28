「對病患比自己還要好」馬辛一病逝 當年推1制度救了偏鄉醫療

馬辛一擔任台灣神經外科醫學會理事長期間，將偏鄉醫療支援綁入神經外科醫師的評量中，大大舒緩偏鄉民眾看病需求。（圖／三軍總醫院官網）

三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫大教授、惡性腫瘤手術名醫馬辛一11月初才會得台灣腦中風學會頒發終身成就獎，未料25日傳出過世消息，震驚醫界。馬辛一當年為了偏鄉醫療，想出一個制度，讓民眾不必面臨沒得看醫生的情況。

馬辛一資歷顯赫，專精於腦瘤、脊椎神經等相當棘手的疾病，曾獲衛生福利部核准「自體免疫細胞治療」於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，對神經醫學與中風防治領域貢獻卓越，也有惡性腦瘤基因治療研究等相關著作，更在本月初獲得台灣腦中風學會頒發終身成就獎。

根據《康健》報導，馬辛一擔任台灣神經外科醫學會理事長時，致力發展「里程碑」（milestone）評量制度，將神經外科住院醫師的訓練目標、內容和評量標準值化和量化，提升評量精準度。當時他將偏鄉醫療支援納入神經外科專科醫師的訓練和評量中，加上國內大型醫學中心及神經外科訓練中心的配合下，成功舒緩了偏鄉對神經外科急重症照護的需求，同時馬辛一也推動提高腦外傷與腦出血的健保給付標準，讓第一線和偏鄉的神經外科急重症給付能夠增加。

不少醫界人士對馬辛一的評價是，對病患比對自己還好，並且相當照顧後輩，其牙醫師太太胡韻生說，馬辛一今年大病治療期間，本應好好養病，但只要親朋好友開口求助，他仍來者不拒，感嘆照顧學弟、為學生著想，卻沒有好好照顧自己。

如今馬辛一驚傳病逝，三總對此表示，事情涉及病人隱私，因此無法透露詳細狀況，一切以家屬說法為主，若家屬同意，將統一對外說明。

