對發票注意！網購中獎要輸入信用卡資訊？小心是詐騙
財政部日前公布114年11~12月統一發票中獎號碼，不過近期有民眾收到疑似來自電商平台電子郵件，聲稱發票中獎並附上網址要求民眾輸入信用卡資訊，事實查核中心提醒這是詐騙訊息，該連結是釣魚網頁，呼籲民眾切勿點選。
事實查核中心指出，近期民眾收到一封疑似來自電商平台電子郵件，內容宣稱統一發票中獎，並提供一個結尾為「.com」的網址連結供查詢，當民眾點入電子郵件檢附的連結後，會顯示「財政部電子發票整合平台」網頁，並要求先登入，接著出現要求進行「載具綁定驗證」的步驟，最後導入刷卡頁面，要求民眾輸入信用卡等資訊。
該連結是財政部電子發票整合服務平台網址嗎？
事實查核中心分析，網傳連結結尾為「.com」，屬於商業機構常用的網域。而真正的財政部電子發票整合服務平台，屬於政府機關網站，網址結尾為「.gov.tw」。由此可知網傳連結為假冒的釣魚網站。
統一發票中獎由官方APP通知或自動匯款
根據財政部網站先前發布的防詐宣導，電子發票整合服務平台不會寄發電子郵件要求民眾輸入信用卡資訊。雲端發票若中獎，財政部會透過「統一發票兌獎」APP推播通知，或由民眾自行至平台查詢；若已設定自動匯款，獎金會直接匯入指定帳戶，無須再進行信用卡驗證或匯款操作。
資安專家：連結為釣魚網頁
資安專家劉彥伯指出，此類詐騙網站通常製作得與官方網站非常相似，目的是騙取民眾的信用卡號、到期日及安全碼（CVV），進而盜刷。針對此類可疑連結，建議民眾可透過以下方式辨識：
1.檢視網址：確認是否為官方的「.gov.tw」。
2.功能測試：詐騙網站通常只有「輸入資料」的欄位有作用。民眾可嘗試點擊頁面上的其他超連結（如Logo、相關法規、隱私權政策等），若無法點擊或只會重新整理，即為假網站。
3.輸入測試：在要求輸入帳號密碼或個資的欄位，故意輸入編造的假資料（如亂碼手機號、假身分證字號）。若系統仍然讓您通過驗證並進入下一步（通常是要求輸入信用卡），則百分之百是詐騙網站。
