對發票爽中200萬！苦主現身曝：少做1事錢真的飛了 震撼204萬人

政府近年為了環境友善，大力推廣電子發票。然而近日有名妹子分享自身經驗，自己去年電子發票中了特獎200萬元，但因為少做了歸戶，導致錢飛了。文章曝光不到一天，就吸引到204萬人關注，留言「這比沒中還難過200萬倍」、「因為這一篇，全台灣人開始檢查自己的發票載具要歸戶」。

財政部日前喊話，114年7-8月期統一發票，領獎期限只到115年1月5日，快檢查手上有沒有這一期尚未對獎的發票，如有幸運中獎，把握期限內把獎金領到手，一旦過期，獎金就像融雪一樣消失啦。

電子發票未歸戶 200萬飛了

今（17）日真的有苦主出來分享，自己就是Apple沒歸戶，200萬就這樣飛了。她忍不住詢問「真的沒救了嗎？」針對蘋果帳號會發電子發票訊息到信箱，原PO也提醒「我去信箱看，它的確有發，但是就是跟發票格式不太一樣，中獎也不會協助通知，所以就要自己到財政部的App歸戶」。

文章曝光後，網友紛紛留言，「好可惜」、「這篇文應該會榮登本年度最熱門之一」、「會哭欸」、「你真的功德無量了」、「謝謝你安慰了只少500元的我」、「謝謝版主，我也趕快去歸戶了」、「錢會用其他方式飛回來找你」。另從原PO貼出的中獎號碼QD51509866，有網友查詢到她是去年7-8月時，在App Store花了220元訂閱中特獎。

財政部曝歸戶方法

財政部過去曾提醒，如果有訂閱Netflix、Spotify、YouTube Premium，或是在App Store、Google Play購買App，或曾在 Agoda、Airbnb、Meta等等消費過，要做好載具歸戶，這樣發票中獎才知道，並分享設定4步驟：

1.使用財政部統一發票兌獎APP＞點選「載具歸戶」＞點選「新增載具」；或登入財政部電子發票整合服務平台＞點選「歸戶設定」＞點選「＋其他載具歸戶」

2.載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」

3.輸入「與跨境電商交易時留存的電子信箱」，發送一次性密碼

4.到信箱收信，在APP／網頁上輸入該密碼，歸戶就完成！

