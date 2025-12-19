對監委吐苦水 卓榮泰：不副署是「不得不的作法」

卓榮泰接待監委年度巡察時表示，不副署的決定對他個人而言一點都不為難，但卻是當前不得不的作法。（圖：行政院提供）

行政院長卓榮泰對《財劃法》不副署，引爆朝野新一波爭議。卓榮泰今天（19日）接待監委年度巡察行政院致詞時表示，這個決定對他個人而言一點都不為難，但卻是當前不得不的作法。他也勉勵行政團隊「要在動盪中取得平衡；在衝突中繼續進步」。（張柏仲報導）

對於《財劃法》作出不副署的決定，卓榮泰強調這是個非常慎重的決定，但對他個人來講並不為難，因為一旦副署生效，行政院依照這個《財劃法》來編定，就會產生一個違法的預算案、就會是一個違法的行政院；但要能夠不讓這個《財劃法》生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行實現，唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不予副署是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為。

卓榮泰說這麼做當然也引起很多的憲政秩序的討論，但他表示行政院都欣然面對。他想強調的是：依照憲法37條所作出「不予副署」的決定，最終目的是希望能回歸到憲政秩序理性討論的領域中來。他說只要能回歸到憲法和增修條文所列的，所有憲政機關都能依照法律秩序、憲法秩序來行事，我們還是可以找到一個適合解決問題的方式。

卓榮泰說他經常期勉行政團隊：要在動盪中取得平衡；在衝突中繼續進步，這也是過去一年多以來，政院所秉持最大的心理認知。