「對盧秀燕開槍」台中女警曾稱被性侵！網驚求救訊號：沒人幫她

台中市警察局第二分局偵查佐黃姓女警日前於社群發布貼文，引起恐慌，遭到拘提。圖／翻攝自Threads

北市日前發生隨機攻擊事件，27歲張文投擲煙霧彈、持刀砍人，共4死11傷，事發後網路模仿效應持續發酵，一名女子於社群稱「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」、「對市長盧秀燕開槍會如何」等語引起恐慌，經查竟是台中市警察局第二分局偵查佐黃姓女警，遭拘提到案；不過回顧其社群發文內容，曾提及遭性侵一事，警方也對此說明。

台中市警察局第二分局黃姓女偵查佐日前遭爆於社群平台發布威脅言論，不過其身分曝光，曾表示「跑去六分局差點被強制送醫，再跑去花蓮馬太鞍救災現場」，卻被一名義消「性侵」，另外也在個人簡介頁面中提到「想看天天被性侵的女人，就趕快調來〇分局」、「不要讓我看到10／13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為〇〇〇在那天被性侵」，似乎有些不對勁。

一名網友直言「我完全能理解她的狀態」，指出女偵查佐先是在單位被玩、像是當兵一樣一個口令一個動作，然後帶進會議室禁閉，而被性侵的人會有憂鬱、低落期，跟樹洞的自己講話，接著躁鬱期，若沒人伸出援手、自行對抗一堆對手，「沒在怕事的狀態很正常」；網友擔心，雖然其必須為自己的言論負責，仍擔憂女子可能「只是在求救，可是沒人看得到，沒人要救她幫她」，盼能揪出性侵者。

黃姓女警日前於社群發布貼文，稱遭到性侵，對此警方回應，經內部調查並無此事。圖／翻攝自Threads

對此警方指出，其於社群個人頁面及留言時出現不當言論，經內部同仁反映，隨即由督察組進行查處，而該偵查佐近期有異常舉止，於11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並已調整勤務時段、工作內容，禁止該員領用槍枝服勤。

警方指出，該名偵查佐近日於LINE群組恐嚇同事及直屬長官，於網路留言多有偏激、恐嚇等言論，並於個人頁面顯示警職身分，警方不敢大意，已立即報請地檢署指揮，依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並擬議行政懲處，不排除予以免職處分。至於該名偵查佐發表遭人性侵等情事，經警方內部調查並無此事。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



