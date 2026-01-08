南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。









對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查

男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）





監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。

廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）





時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。

廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。

廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。

廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。





原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查

