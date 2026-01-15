對稀土關鍵礦物課稅？ 川普：目前不會

美國總統川普(Donald Trump)14日表示，他目前不會對稀土、鋰和其他關鍵礦產加徵關稅，而是指示美國政府向國際貿易夥伴尋求供應。

川普此舉推遲了一項可能進一步打亂美國經濟的關稅措施，特別是在最高法院正在審慎考量川普關稅合法性之際。

川普指示美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)和美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，「和貿易夥伴談判以調整(關鍵礦物)進口，好讓這類進口不會造成損害美國國安的威脅」。

廣告 廣告

川普表示，這項談判應該促使達成關鍵礦物的價格底限，這是西方礦產業者和政策制定者長期尋求的措施。舉例來說，七大工業國集團(G7)與澳洲等主要經濟體財長，本週稍早就曾齊聚華盛頓商討這類措施。

川普說，一旦葛里爾和盧特尼克的談判未能成功，他將考慮對關鍵礦物設定最低的進口價格、或是「可能採取其他措施」，但他沒有進一步詳述。

川普基本上已同意盧特尼克的建議。這位商務部長去年4月根據「1962年貿易擴張法」(Trade Expansion Act of 1962)的第232條規定(Section 232)發動國安審查，並在去年10月向川普提交調查結果。

這份調查報告指出，美國對關鍵礦產「太過依賴外國資源」，缺乏安全的供應鏈，而且正面臨這些礦物「不可持續的價格波動」，這一切因素都加劇了「可能被外國行為者利用的重大國安弱點」。

目前並不清楚為何川普直到這個月才回應盧特尼克的報告。

美國地質調查所(U.S. Geological Survey)認定的54種關鍵礦物中，有超過半數的主要生產國是中國。北京過去1年來在與華盛頓的貿易爭端中一直在縮減其出口。此外，中國也是關鍵礦物的主要精煉國。 (編輯:柳向華)