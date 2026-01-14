對立加劇！藍白8度封殺1.2兆國防預算特別條例 侯友宜喊話了：人民希望朝野和諧

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

為強化台灣自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，然而立法院程序委員會昨日開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，再度封殺行政院所提新台幣1.25兆元國防預算特別條例排入議程，遲遲無法付委審查。面對朝野對立加劇，新北市長侯友宜今（14）日喊話，大家要放下多溝通、多包容，人民希望是和諧的朝野。

侯友宜坦言，這段時間看到朝野之間有不同的意見，目前在野黨提出的是民生法案先行，相信會慢慢解套；至於其他議題，侯友宜建議大家還是要放下多溝通、多包容，他希望朝野和諧、也希望總預算審查能夠好好討論、讓整體預算順利通過。

針對國共論壇將於1月底在北京登場，國民黨高層將赴中。侯友宜說，兩岸交流有相關條例來規範，包括中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，在對等尊嚴，一定要符合法治，更要符合台灣民意，這才是最重要的。

至於新北市長藍營提名機制，可望在農曆年前完成提名作業？侯友宜則說，黨有黨的機制，就一步一步照機制來走，地方黨部提出先協調，那這個部分他給予尊重；侯友宜強調，希望能夠找出最好的人選，全力以赴。

