對等尊嚴下樂見「鄭習會」 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

爭取2026連任的台北市長蔣萬安接受媒體專訪罕見談到兩岸、統獨立場表示：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」蔣表示，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數；他的立場是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由法治。蔣並樂見在對等、尊嚴等原則下舉辦「鄭習會」。

《中國時報》今（12日）刊出蔣萬安專訪內容。蔣萬安說，執政者必須誠懇地面對台灣社會絕大多數的民意，不分哪一個世代、年齡層，大家都生活在這片土地上，他也在台灣出生長大，都希望這片土地好，也希望國家愈來愈強，所以他在很多場合都清楚聲明，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，他相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。

蔣萬安在專訪中指出，他的立場是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由法治，但賴清德總統卻說中華民國憲法是災難，甚至中華民國是災難。被問到民進黨立委兩度欲修改《兩岸人民關係條例》，蔣萬安認為，都不正確，因為絕大部分民眾的共識和意見就是捍衛國家主權、遵守憲法，珍惜所擁有的民主與法治。

談到兩岸關係，蔣萬安以連續舉辦16年的雙城論壇為例，雖不能講是「驚濤駭浪」，但也須克服重重困難。他感受到兩岸關係是愈來愈緊縮，但愈是困難就愈需要溝通、交流。他說，雙城論壇能夠成行，溝通難度不亞於輝達案，不僅要面對陸委會及跨部會審查，要對MOU字句斟酌，同時又要和上海方溝通，確實不容易，但也很感謝各方願意促成。

蔣萬安再次分享在雙城論壇主論壇致詞提到「民國」和「民主」，用意在於與上海交流理念也讓彼此更認識，民國就是代表中華民國的歷史及存在的事實，民主當然就是台灣引以為傲的制度。

對於國民黨主席鄭麗文未來可能與中共總書記習近平「鄭習會」，蔣萬安說，鄭習會如果在對等、尊嚴、善意、互惠的原則下，能夠成行並傳遞兩岸和緩的訊號出來，讓民眾覺得兩岸不要那麼緊張、局勢能夠緩和，而且是朝正向的發展，終究還是好事，應該正面看待。

蔣萬安說，兩岸愈緊張、愈需要溝通交流，才不會劍拔弩張，最怕就是沒有溝通、沒有交流、沒有對話，反而會造成誤判，這是他不願意見到的。

