對等談判成果豐碩？ 許宇甄：怎不講台灣市場要開放到什麼地步？

國民黨立委許宇甄。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

對美談盤結果出爐，行政院反復強調台灣獲美國「232條款」最優惠待遇。國民黨立委許宇甄今表示，人民最想知道的是美國農漁產品、汽車進口是否零關稅？台灣市場到底要開放到什麼地步？不要繼續玩「蓋牌」遊戲。

許宇甄呼籲，政府若真有底氣，就即刻把談判底線與敏感項目講清楚，宣示基改食品絕不能進校園，含萊劑美豬標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能在黑箱中被當成籌碼交換。

對於行政院長卓榮泰澄清，對美投資「2500億美元、2500億美元是分開的」，但「5000億美元」說法是美國商務部長盧特尼克受訪講的數字，卓若真有本事，應去向盧特尼克抗議，這種「對外軟趴趴，對內兇巴巴」態度令人遺憾。

至於農漁產品、含萊劑美豬標準是否放寬等進口問題，許宇甄批評，行政院僅用「以產業安全、糧食安全為前提審慎處理」、「以科學證據與國際標準為依據」等空話交代，民眾恐要等「生米煮成熟飯」才被迫接受。

