對等貿易協定傳月中簽署 學者建議同步端配套安民心

台美對等貿易協定(ART)近期有望簽署，外傳可能力拚農曆年前完成。學者今天(8日)表示，先前我方已證實美方要求市場全開放，此次協定簽署，包括農產品開放、進口車關稅等各界矚目項目都料將觸及，政府應趕緊備妥因應措施，尤其農業項目影響農民生計，一旦確定開放，最好能同步宣布因應措施，才能安農民的心。

台美1月16日完成對等關稅(Reciprocal Tariff)談判，確立對台稅率降至15%不疊加、半導體等232關稅項目最惠國待遇等共識，行政院副院長鄭麗君當時表示，數週後將簽署台美對等貿易協定(ART)，並已向美方爭取超過1,000項關稅豁免項目納入承諾，協定簽署後就會將文本送交國會審議。

廣告 廣告

立法院副院長江啟臣6日指出，已向美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)確認，台美對等貿易協定2月中旬可望簽署，立院應該可以盡速審議通過。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生8日表示，從江啟臣發言來看，國會或許能順利審議通過協定，不至於讓台灣與韓國一樣，因國會遲遲未過貿易協定而遭美方調升關稅。

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮先前證實，美方要求全面市場開放調降關稅、處理農工產品等非關稅貿易障礙。

邱達生認為，隨著協定即將簽署，「市場開放」內容也將出爐，進口車關稅、農產品開放程度備受各界關注，其中，在汽車關稅調降方面，國內氛圍似乎已做好心理準備；反觀農業，雖然對GDP(國內生產毛額)貢獻佔比不大，卻直接衝擊大量農民生計，政府不能大意，建議在公布協定內容之際，「同步」端出因應配套。他說：『(原音)如果全開放的話，政府相關配套是讓衝擊能夠受控的這些，要先研擬準備好，最好在公布協議(定)的時候，也同時推出相關的因應配套，到時候大家就是說聽到協議(定)，部分產業可能會受到影響，可是同時間也看到政府已經準備好配套的話，至少在心理層面的影響不會那麼顯著。』

楊珍妮表示，在降稅議題上，我方會秉持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性等原則與美方商討，且針對非關稅貿易障礙，則以維持國民健康與國人安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範磋商。