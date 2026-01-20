對等貿易協定即將簽署 楊珍妮：美要求全面市場開放

台、美數週後將簽署對等貿易協定(ART)，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮今天(20日)強調，雙方正就文本草案做最後檢視。她並坦言美方要求全面市場開放調降關稅、處理農工產品等非關稅貿易障礙，須與國際標準對齊，不過，我方仍會堅持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性等原則，待簽署後就會對外說明。

楊珍妮指出，與美方的對等關稅談判分為兩部分，包括與美國貿易代表署(USTR)談「對等貿易協定(ART)」、與美國商務部就「232國安關稅」及「投資MOU」協商。而在1月15日總結會議後，雙方已簽署台美投資MOU，確立台灣對等關稅稅率降至15%且不疊加等共識，數週後則將正式簽署對等貿易協定，屆時將對外說明細節。

廣告 廣告

楊珍妮表示，協定內容包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等議題，目前正就文本草案法律文字做最後檢視，並核對我國輸美產品豁免對等關稅項目、我國自美進口降稅項目。

楊珍妮坦言，在關稅障礙方面，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家，且需參考我國與他國FTA(自由貿易協定)開放情形。然而，2024年台灣自美進口金額467億美元，佔總進口比重1成，在降稅議題上，我方會秉持守護國家及產業利益、糧食安全、國防韌性等原則與美方商討，並從四大因素考量。她說：『(原音)第一個，美國沒有產製的，而且我們從來沒自美國進口的。第二個，是台、美產業有互補性，減讓關稅有助於我們減少我國進口的成本。第三個，我們仰賴進口的產品，對美降稅只會替代我們從其他國家進口。最後一項，有助我消費者多元選擇跟消費用途，或市場定位與我國產品具有區隔性。』

針對非關稅貿易障礙，楊珍妮表示，美方要求處理包括農工產品須與國際標準對齊，環境、保護勞動權益等按照國際規範進行，且重申台美21世紀貿易倡議對通關貿易便捷、法規透明化等承諾。我方還是以維持國民健康與國人安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美方磋商。

楊珍妮表示，在經濟安全方面，我方承諾加強防堵違規轉運；商業機會方面則會增加對美採購石油、天然氣等產品，也歡迎美方來台投資五大信賴產業。

行政院副院長鄭麗君補充表示，原本談判方向包括擴大對美農業採購，但考量這是民間行為，因此我方在最後一刻主張刪除不列入，並以國營事業對美採購為主。(編輯：鍾錦隆)