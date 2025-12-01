對等開放！普丁正式簽令 對陸公民開放赴俄免簽至明年9/14

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李友宜今（30日）上午宣布退出民眾黨，她原本被看好2026參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，外界解讀恐與民眾黨主席黃國昌派三重蘆洲區主任周曉芸空降有關，而民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉隨後也在臉書宣布退黨，她受訪時直言，這兩年來看到李有宜很努力，卻一直被忽略、慢慢被抹掉，痛批這個黨「非常的沒有仁義」。 朱蕙蓉下午接受媒體聯訪，對於是否退黨一事與李有宜有關，她直言「對」，在2023年選舉期間認識李有宜，她也有幫忙，覺得這個女孩子蠻辛苦，且選得也相當不錯，老實講，不輸給民眾黨中央委員蔡壁如的成績，且李有宜是初生之犢，然後跟綠委林淑芬比較，選得也不錯，之後李選完後也表示還是要繼續耕耘，且也退而求其次說，立委沒選好，但繼續選議員，那時她就覺得，應該要多多的支持李。 被問到是否覺得李有宜有點可惜，不受黃國昌厚愛？朱蕙蓉回應，先不談黃的問題，但這2年確實看見李有宜的孤單、一直被忽略，也沒有資源，她覺得敢講跟不敢講而已啦，她是看在眼裡。 媒體又問，上篇臉書文在批民眾黨雙標，是否與退黨有關？朱蕙蓉回應，有很多前因後果與累積，從她上政論節目後，個人都可以

新頭殼 ・ 22 小時前