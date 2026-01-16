對等關稅出爐 國民黨揭喪權辱國「三大問題」

國民黨今（16）日召開「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會，由文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭等出席，質疑對美關稅談判結果可能產生三大問題：一、產能不會「五五開」的承諾跳票；二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；三、MOU規避審查，也放掉對我有利的談判條件。國民黨呼籲執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬，不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。

國民黨舉行 「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會 。(圖/國民黨提供)

牛煦庭表示，「黑箱作業換來產業掏空與五五開跳票」，民進黨政府屢次宣稱是談判高手，但公佈的結果真的對台灣有利嗎？過去大家只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但已隱約感受到掏空台灣的壓力正在增加。他舉例，去年10月，川普總統提到希望台灣晶片產能與美國國內達成「五五開」（各佔一半）的比例，此說法立即造成台灣內部的恐慌與震動。

牛煦庭進一步說，去年10月，談判代表鄭麗君曾承諾，台灣政府絕對不會答應「晶片產能五五開」的條件，會以產業與國家利益為優先。但今天公佈的結果是什麼？美國商務部長盧特尼克很得意地說，至少有40%的晶片產能會移到美國。請問「『五五開』不行，40%就可以嗎？」現在公佈的2500億美元FDI（外國直接投資），大抵上就是晶片產能，也證實先前外媒所揭露，台積電要持續赴美增設晶圓廠，且至少要蓋5座。

(圖/國民黨提供)

牛煦庭質疑，這難道不是標準的大跳票嗎？我國談判代表對內承諾不會出賣產業利益、不會影響晶片產能，但對外談判結果卻完全打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？這也是為什麼大家要求必須向國會報告進度，因為關在黑箱的結果，就是「偷渡、掏空台灣」的事實。

其次牛煦庭強調，曾預警外移的將不只是台積電，關鍵是上、下游的供應鏈，會不會因為台積電的設廠而整體移轉？當初他在立法院質詢經濟部長郭智輝，郭稱供應鏈轉移可能要花7、8年，但現在政府顯然在扮演「催化劑」。

(圖/國民黨提供)

牛煦庭指出，除了2500億美元的直接投資外，還有另外2500億美元的信用擔保。這筆信保開宗明義就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，這表示整條供應鏈都會被加速移出台灣。這不是掏空，什麼才是掏空？

牛煦庭補充說，過去貸款信用保證多用於協助台灣中小企業，且額度從未達到2500億美元這麼誇張的數字。現在政府將這筆巨額資源留給大企業去美國，那無法跟著去、期待政府紓困轉型的中小企業該怎麼辦？這對台灣百工百業是雙重打擊。雖然關稅稍微下降，但供應鏈外移的衝擊恐怕遠超過關稅的降幅。政府應該清楚說明，相關衝擊的配套措施應該有完善作法。

牛煦庭指出，南韓的投資額雖達3500億美元，但其GDP為1.7兆美元，我國GDP僅約0.8兆美元，卻要花5000億美元投資；此外日本雖然投資金額也是4、5千億美元，但其GDP超過4兆美元，因此以佔比來看，我國的佔比高得離譜。

最後從條約角度來看，牛煦庭表示，川普在其國內法律上有擴權爭議，大法官很有可能做出裁決，因此我國在談判過程中應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署MOU（備忘錄）而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國的投資仍要當「冤大頭」。他質疑，簽署MOU是否為了跳過國會對正式條約的審查？

吳宗憲也強調，並不希望對美談判最後演變成「德公移山」。但目前資訊嚴重不足，國民黨將持續研擬日、韓的談判方式與GDP佔比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU與承諾等，送到國會接受透明審查，阻止台灣付出慘痛代價。

